Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Ardından Vatikan'a geçti ve San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/Wt6kfaXk1H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs, mülteciler, Suriye konuları ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin son derece dostane bir havada gerçekleştiğini ve ağırlıklı olarak Kudüs, mülteciler ve Suriye konularının ele alındığını söyledi.

Görüşmede Kudüs'ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün korunmasının önemi vurgulandı.

Kudüs, mülteciler, Ortadoğu'daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs ile ilgili çabaları ve Türkiye'nin mültecilere yönelik yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu'na geçti.

TSİ 11.53'te başlayan baş başa görüşme 12.54'te sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa görüşmesinden ilk görüntüler... https://t.co/425tf3ZOV9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Şubat 2018

"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet Papa'ya takdim edildi.

Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Ardından Papa Franciscus ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerine hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya hediye

Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu. Erdoğan ve Papa, sunulan hediyeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardinal Parolin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Apostolik Sarayı'nda Papa Francis ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de ikili görüşmede bulunacak. Burada gerçekleştirilecek heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor.

59 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA/TRT Haber