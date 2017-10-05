  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli
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