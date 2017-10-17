Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Duda ortak açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda ortak basın toplantısı düzenliyor.

İki ülke arasında yüzyıllara dayanan bir dostluk olduunu belirten Erdoğan şunları kaydetti;

"İki ülkenin arasındaki ticaret hacmine bakıldığında 6 milyar dolar szeviyesindeyiz ki bu rakam çok düşüktür temennimiz bu kapasitnin 10 milyar doları aşmasıdır. Kazan- kazan mantığıyla hareket edip, bir çok sektörde ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Bunun yanında enerji konusunu ele alma imkanımız oldu. Özellikle Türkiye olarak enerjide tedarikçi bir ülke değiliz aslında bir tüketici olma ve transit noktasında adeta ortada bir dağıtım merkezi gibiyiz özellikle Polonya doğalgazda tüketici bir ülke ama kömür madenleri konusunda önemli bir ülke termik santraller açısından Polonya büyük potansiyele sahip. Bizim de termik santraller açısından önemli bir potansilye sahip olduğumuzu belirtmeliyim. Biz bunlar çeşitlendirmek suretiyle geliştireceğiz ve böylece dışa bağımlılığımızı azaltacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üyelik süreci boyunca AB'nin Türkiye ile olan diyaloğuna da tepki gösterdi. Erdoğan, "Almayacaksanız açıklayın şu işi biz de işimize bakalım. Minderden kaçan biz olmayacağız onların kararnı bekliyoruz" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pek çok ülke için Avrupa'ya gitmek oldukça klay ama bizler için o kadar da kolay değil. Avrupa Birliği'ne seyahatlerde vizeler güya kalkacaktı, ama o günden bu gne hala bizi oyalıyorlar. Öte yandan sığınmacılarla ilgili konulard da farklı sıkıntılar yaşıyoruz. Suriye ve Irak'ta yaşananlardan dolayı 3,5 milyona yakın mülteci ağırlıyoruz. Mültecilere ilişkin de Türkiye'ye verilen sözler yerini bulmadı. Bakın şimdi Irak'ta meydana gelen gelişmelerde de Türkiye ciddi tehdit altındadır. Türkiye her zaman üzerine düyenlri yerine getirmiştir, getirmeye de devam edecektir"

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