  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşme TSİ 22.15'te başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trumpın görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Etiketler: new york, Erdoğan-Trump görüşmesi, cumhurbaşkanı erdoğan, ABD başkanı Trump
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