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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 16-17 Mayıs'ta görüşeceklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trumpın görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A News Televizyonu'na bir mülakat verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih şu anda belirlendi. Zannediyorum 15-16 Mayıs'ta Çin'e gideceğim. Çin'den oraya geçeceğim. Herhalde 16-17 Mayıs olacak (Trump'la) görüşme tarihimiz. Yani Çin'den 15'inde ayrılıp, direkt Amerika." dedi.

Türkiye ile ABD'nin ikili ekonomik ilişkilerinde ticaret hacmini, 50 milyar dolar seviyesine çıkarmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ziyaretinin "Bereketli ve isabetli" olacağını ifade etti.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, görüşme tarihi
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