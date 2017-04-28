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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzaniyi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.

Etiketler: IKBY başkanı, cumhurbaşkanı erdoğan
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