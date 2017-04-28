Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.