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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem ülkemiz için çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem ülkemiz için çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Rabbim sizlerin gayretleriyle lütfetti. Önümüzdeki dönem ülkemiz için çok farklı olacak. Bu yavrumuza Rabbim şifalar versin. İnşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur.

- Şu anda gelen bütün neticeler yurtiçi yurtdışı fayet olumlu ve güzel. Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da elimizden gelen bütün gayretlerimizle Cumhur İttifakı olarak çözmenin gayretinde olacağız.

- Kısıklı'da da büyük bir beklenti var. Bu akşamki organizasyonu iptal edelim sadece Ankara'daki balkon konuşmasıyla bu işi toparlayalım diyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: huber köşkü, cumhurbaşkanı erdoğan
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