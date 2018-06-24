Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem ülkemiz için çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Rabbim sizlerin gayretleriyle lütfetti. Önümüzdeki dönem ülkemiz için çok farklı olacak. Bu yavrumuza Rabbim şifalar versin. İnşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur.

- Şu anda gelen bütün neticeler yurtiçi yurtdışı fayet olumlu ve güzel. Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da elimizden gelen bütün gayretlerimizle Cumhur İttifakı olarak çözmenin gayretinde olacağız.

- Kısıklı'da da büyük bir beklenti var. Bu akşamki organizasyonu iptal edelim sadece Ankara'daki balkon konuşmasıyla bu işi toparlayalım diyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun.

Kaynak: TRT Haber