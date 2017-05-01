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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan halkoylamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Hindistan'a yapıyor. Erdoğan'ın Hindistan'daki temasları resmi karşılama töreni ile başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistanda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da.

Erdoğan'ı temasları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle başladı. Erdoğan cumhurbaşkanlığı sarayına atlı tören birliği eşliğinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada mevkidaşı Pranab Mukherjee ve Başbakan Mudi karşıladı. Cumhurbaşkanı onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törende 2 ülke milli marşları çalındı, cumhurbaşkanı daha sonra tören kıtasını denetledi.

İki lider Türkiye- Hindistan İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle biraraya gelecek.

Önce heyetler görüşecek ardından anlaşmalar imzalanacak.

Erdoğan ve Modi daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.

Jamia Millia İslam Üniversitesi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora unvanı tevdi edilecek.
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Etiketler: karşılama töreni, hindistan, cumhurbaşkanı erdoğan
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