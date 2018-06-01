Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabı da hesap yapanı da anında tanırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Adıyaman bugünde kabına sığmıyor. Havaalanından buraya kadar maşallah yol kenarlarında Adıyamanlılar bir sel gibiydi. Adıyaman'ın bu sevgisine bu duruşuna kim dayanabilir? Sizleri tekrar yürekten selamlıyorum Adıyaman.

Bu mübarek topraklarda yaşamış olan ve yaşamakta olan gönül dünyamızın adeta kandillerini selamlıyorum.

Adıyaman, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Maşallah, unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar.

Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerine ulaşarak ülkemizi iki kata daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize hizmetkar olmaya geldik. Bugün de milletimize Adıyaman'a hizmete talibiz. Bunun için 24 Haziran'da sizlerden yeniden hizmet için yatırım için proje için bir kez daha destek istiyoruz. Biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

24 Haziran'da güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Adıyaman'ın bu coşkusunu bu heyecanını gördükten sonra Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı sandıkları patlatacağımızdan eminim. Allah'ın izniyle birinci hep Adıyaman'dan çıktı. Ama bu defa bir başka çıkacağına inanıyorum.

"Bu süreçte dargınlık, kırgınlık yok"

Bazen duyuyorum dargın, kırgın olanlar var. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Allah için seveceğiz. Geçmişte yıllarca ihmal edilen mahrumiyeti iliklerine kadar hisseden Adıyaman hizmeti kıymeti iyi bilir. Hükümetlerimiz döneminde Adıyaman'a 14 katrilyon liralık destek ve yatırım yaptık. Ama Adıyaman bunu haketti.

"Adıyaman'ı hızlı trene kavuşturacağız"

Adıyaman'la Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü abide bir eser oldu mu? Yaparsa AK Parti yapar. Yapımı devam eden, Kahta Köprüsü de bitmek üzere. Projenin tamamını 2 yıl içerisinde hizmete alıyoruz. Hızlı Tren projelerimizin içinde Adıyaman da var biliyorsunuz. Malesef Ana muhalefet partisinin başındaki aday ne diyor? "Hızlı tren yapıp ne yapacaksın?" Yatırım bizim işimiz, havalimanları bizim işimiz. Yaparsa AK Parti yapar.

İnşallah Adıyaman'ı hızlı trene kavuşturacağız. Havalimanımıza yeni bir terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2005 yılında yolcusu 7 bindi. Geçen yıl 260 bin oldu. 7 binden 260 bine çıktı. Atatürk Baraj Gölü'ne 30 baraj ve 100 yolcu feribot kapasiteli yerler yapacağız. Şehir merkezine içme suyu temin ettik. Mevcutların üzerine 10 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Sulama projelerini hızla tamamlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar hep sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik.https://t.co/3vI8jPpCdP pic.twitter.com/PqJdb9NhL2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

"Rahat olun sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz"

16 yılda Adıyamanlı çiftçilerimize 1,2 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal, hani ne diyordun "Çiftçilere birşey vermiyorlar." Bunları biz verdik biz. Tütün Adıyaman'da önemli bir yere sahip. Bu ürünün ticari önemini görmezden gelmiyorum ama yinede tavsiye ediyorum sigara içmeyin. Hele hele erkekler hanımlara zulmetmeyin. Bu konuyu istismar ederek kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün bir gramının bile satışının yasak iken. Gerekli düzenlemeleri yapıp tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Biz sizlerin ekmeğine engel olmaya değil ekmeğini büyütmeye geldik. Bununla ilgili de arkadaşlarıma 24 Haziran'dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik. Asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek rahat olun. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz.

Son 16 yılda toplam 26 bin 581 Adıyamanlı kardeşimizi İşkur aracılığı ile işe yerleştirdik. 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için, milletimiz için hayata geçirecek projesi olan parti kendisi için oy ister ama bugün bakıyoruz 24 Haziran için kendisine değil başka partilere, adaylara destek isteyenler var.https://t.co/3vI8jPHdCp pic.twitter.com/AD7RinW9Go — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

"Oy namustur oyunuza lütfen sahip çıkın"

Türkiye için milletimiz için, hayata geçirecek parti kendisi için oy ister. Cumhurbaşkanlığında, mecliste ne kadar güçlü olursanız ülkeye o kadar iyi hizmet edersiniz. 24 Haziran'da kendisi için değil başka adaylara başka partilere oy isteyenler var. Ana muhalefet partisi genel başkanı ne yaptı? 15 tane milletvekilini pazara çıkardı. 15 milletvekilini birden paket yapıp başka bir partiye servis etti. Ne olduğunu, nereye gittiklerini anlayamayan milletvekillerinin şaşkın yüzleri hala gözlerimin önünde. 23 Nisan'da Meclis'e gittiğimde bu milletvekillerinin en arka sıralarda kendilerini saklamaya çalıştıklarını gördüm. O paketlendikleri partinin sıralarına bile gelmediler. Çünkü yapılan işin ne kadar utanç verici olduğunu onlar da biliyorlardı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzalar toplanırken de kendi adaylarını bir kenara bırakıp başka adaylar için seçim kurulları önünde sıraya girmişlerdi. Siz sakın onların dediklerine bakmayın bu işin demokrasiyle felan alakası yok. Güya 24 Haziran seçimlerinde hepsi toplanıp bizim önümüzü kesecekler. Hesabı da hesap yapını da anında tanırız.

"PKK istiyor birde CHP istiyor"

Şimdi de aynı partinin genel başkanı dahil pek çok sözcüsü şu parti illa barajı geçmeli diyerek adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçmeli dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkmadğı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyordu anlıyorsunuz değil mi? Belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek yerine devletin aracını, parasını örgüte dağa gönderiyordu. Teşkilatları örgüt adına dağa adam toplama merkezleri haline gelmişti. Böyle bir partinin illa mecliste olmasını ülkede sadece bir PKK istiyor birde CHP istiyor. Öyle ki yurt dışında aynı çadırın bir tarafını CHP diğer tarafını bölücü örgütün siyasi uzantısı kullanıyor. Benimle ilgili Almanya'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Yahu topunuz gelin topunuz. Benim Avrupa'daki kardeşlerim herşeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınızda oy vermezler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Red, asimilasyon, inkar... Bütün bu politikaları biz kaldırdık.https://t.co/3vI8jPpCdP pic.twitter.com/Tc9JO7xbmI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

"Red, asimilasyon, inkar bütün bu politikaları biz kaldırdık"

Şimdi ben Adıyaman'da bu manzaraya bakıyorum. Bu manzara tek başına oynanan oyunu bozmaya yeter. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kadar açık söylüyorum. Niye? Benim için Türklük, Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik böyle birşey yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik bu kadar basit. Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Şehir merkezlerinden mezralara kadar, yolundan suyuna kadar eksik hizmet bırakmadık. Kültürel ve sosyal haklar konusundaki tüm yasakları biz kaldırdık. Red, asimilasyon, inkar bütün bu politikaları biz kaldırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 53 tane benim Kürt kardeşimi bunlar orada öldürdüler. Sonra, biz asla kimseyi öldürmedik diyorlar. Bırakın bu yalanları. Yasin Börü'nün hesabını veremezsiniz. Yargı tecelli edecektir.https://t.co/3vI8jPpCdP pic.twitter.com/tA1EAVZ8f9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

"Neymiş adaymış, neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş"

Ülkemizde artık kimse ne kökeninden ne inancından ne sosyal statüsünden dolayı itilip kakıldığını, horlandığını, ikinci sınıf muamele gördüğünü söyleyemez. Bu terör örgütünün güdümündeki parti ne yaptı? Türkiye'nin tamamını bir kenara bıraktı mı? İstismarı yaptıkları bölgelerde dikilmiş bir tane ağaçları üst üste konulmuş bir tane tuğlaları var mı? Şimdi cezaevinden aday olan bu zatı ziyaret ediyor. Muharrem, sayın Muharrem önce Edirne'ye gittin peki bu Diyarbakır'da yapılan 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi? 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş adaymış, neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun, neyi serbest bırakıyorsun bu ülkede hukuk var yargı var. 53 tane benim Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Ondan sonra da biz asla kimseyi öldürmeyiz diyorlar. Yasin Börü'nün hesabını veremezsiniz. Oradaki kardeşlerimizin hesabını veremezsiniz. Yargı tecelli edecektir. Hukuk, adalet tecelli edecektir. Gereği neyse o olacaktır. Bunlar sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilirler.

"Çukur eylemlerinde 300'ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu"

6-7 Ekim 2014 tarihinde vatandaşlarımızı sokağa çağırıp insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değilmiydi? Bunlar kırdırdı. Şimdi cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var kanı. 2015 seçimlerinde onca oy alıp meclise girdiler de ne oldu? Çukur eylemlerinde 300'ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu. Okuldan kütüphaneye, camiden hastaneye, öğrenci yurdundan yola ve kaldırıma kadar yakıp yıkmadık yer bırakmayan teröristlerin arkasında bunlar duruyordu. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı. Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızın inancı ve kültürü üzerinden istismar dili kuran bu parti batıda ne kadar inançsız, kendi kültürüne ve ülkesine husumet besleyen varsa onlarla yol yürüyor. CHP öyle mi? PKK bunlar beraber yol yürüyor. Dün devlete atfettikleri baskıcı, kan dökücü, inanç ve kültürlere saygısız ne kadar davranış varsa fırsat bulunca hepsini kendileri uyguladılar. Bunlardaki riyakarlık, zehirli dil inanın kimsede yok.

Kaynak: TRT Haber