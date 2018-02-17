  • 17 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elhamdülillah her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Sabreden kimse zafere ulaşacaktır. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: 

"Tüm insanlığın refahını isteyen bir ülkeyiz"

"Türkiye'yi milli gelirde dünyanın 17.'si yaptık. Dünyadaki en büyük 10 projenin 6'sının yürütüldüğü bir ülke olarak sadece bölgemizin değil dünyanın en büyük ülkelerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Uğramış olduğumuz tüm saldırılara rağmen dimdik ayakta kalmakla yetinmedik, dostlarımız için de umut kaynağı haline geldik. İnsani kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra dünyanın ikincisiyiz, milli gelire oranla dünyada bir numarayız. Tüm kardeşlerimize el uzatmaya çalıyoruz. Biz tüm insanlığın refahını isteyen bir ülkeyiz. Çünkü biz Türkiye'yiz."

"Kerameti kendinden menkul olanlardan değiliz"

"Biz kerameti kendinde görenlerden değiliz, hele hele kerameti kendinden menkul olanlardan hiç değiliz. Milletle çıktığımız bu yolda her başarımızın ardında milletimizin desteği ve duası olduğunu çok iyi biliyoruz."

"AK Parti kaderi milletimizin kaderi ile bütünleşmiş, iç içe geçmiş bir partidir. Bizim her başarımız, ülkemizin başarısıdır, milletimizin başarısıdır. Bizim her başarısızlığımızın da ülkemize ve milletimize bir bedeli vardır. İşte bu anlayışla sorumluluğumuzun sadece kendimize sadece ilçemize değil, ilimize değil, ülkemizin ve milletimizin tamamına olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor."

"Türkiye attığı her adımda daha da güçlenerek yoluna devam ediyor"

-Türkiye, sınırları içinde sınır boylarında ve uluslararası alanda verdiği tarihi mücadelede, attığı her adımda biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürülebilmesi en başta bizlerin görevlerimizi hakkıyla yapmamıza bağlıdır. Tüm AK Parti kadroları milletimizin desteğini daha fazla almak için gecesini gündüzüne katmak zorundadır. Bizim zayıflığımızı Türkiye'nin zayıflığı olarak görüp akbabalar gibi ülkemizin üzerine çullanmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. 

 

"Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere ellerimiz daima açık"

"Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri olduğu gibi yapılan gizli açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakarlıkları da elbette unutmayacağız. Devletler arasındaki ilişkilerin mutlak dostlu veya düşmanlık değil, ortak çıkarlar üzerine bina edilmesi gerçeğinden hareket ediyoruz. Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi halka hitap etti

Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar: 

1600'e yakın terörist etkisiz hale getirildi

"Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı şu an itibari ile yaklaşık 1600'e ulaştı. 31 kadar Mehmetçiğimiz 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere de şehidimiz var. Fakat Elhamdülillah her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Sabreden kimse zafere ulaşacaktır. "

Mehmetçik, 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyette

"Şu anda gece gündüz demeden Mehmetimiz dağ, taş, tepe yürüyor. 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Aynen Cerablus, Rai, El Bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa, inşallah Afrin'de de, İdlib'de de Münbiç'te de ulaşılacak."

TRT Haber

Etiketler: recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti
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