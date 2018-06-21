Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havalimanımız bizim markamız olacak

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TC-ANK adını taşıyan uçak yaptı. Erdoğan'ın, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pilotlar, hostesler, hostlar, havalimanı işçileri karşıladı. Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indikten sonra havalimanının çalışanları, pilotlar, hostesler ve hostlar ile tek tek tokalaşarak, onlara baklava ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu günün çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün bizler için çok çok anlamlı bir gün. Gerçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız. Ancak bugün bir ortak yayın sebebi ile aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik. Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi bunun yanında terminal binamızı görme imkanı bulduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim'de inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız.https://t.co/VxfaIzWX1l pic.twitter.com/oeurKo33gP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

Burada emeği olan başta 5 firmamıza oluşturdukları bu korsorsiyumla malum bu havalimanımızı onlar yapıyorlar. Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine işçisine bütün kardeşlerimi kutluyorum. Korsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum kutluyorum.

"Yeni havalimanı bizim markamız olacak"

Onlar da bu iş için çok büyük emek verdiler. Aynı şekilde burada gerçekten bu süreci takip eden bu süreci kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var onları da ayrıca tebrik ediyorum. 29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Dünyanın sayılı ilk üç inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak. Hedef 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak. Bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacak. Böyle bir markaya sahip olmak ve buna vesile olan 5 firmamız gerçekten onlar büyük bir imtihanı verdiler.

"Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi çalışmalarına başlayacağız"

Kolay bir yatırım, kolay bir süreç olmadı. Ne tür bir zorluklardan geçildiğini gerek başbakanlığım gerekse cumhurbaşkanlığım döneminde gayet iyi biliyorum. Birlik beraberlikle bu günlere vardık. Artık 29 Ekim'i kovalıyoruz. 29 Ekim'de de uçaklarımızın buradan kalkıp buraya indiğini göreceğiz. Bir diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi çalışmalarına başlayacağız.

Konuşmasının ardından Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: TRT Haber, AA