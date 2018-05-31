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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlı bayrağımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’e mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, “100 yılı aşkın bilgi, birikim ve tecrübesiyle şanlı bayrağımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Güçlü alt yapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılığının önde gelen isimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir” dedi.

“Göklerdeki gurur kaynağımız olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasına da önemli katkı sağlamaktadır” diyen Erdoğan, “Ülkemizin itibarlı kurumları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

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