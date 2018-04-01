  • 01 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.884
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da sınır karakolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da sınır karakolunda

Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3852'ye ulaştı." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatayda sınır karakolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda askerlerle bir araya geldi. Askeri kamuflaj giyen Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Bugün Türkiye 15 Temmuz'dan çok daha güçlüdür.

Mehmetçiklerimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdılar. Zeytin Dalı Harekatı gücümüze güç katmıştır. Ülkemiz 2002 yılından beri her yılı bir önceki yıldan güçlenerek geride bırakmıştır. Bugün itibari ile Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 852'ye ulaştı. Askerimiz sahada ne kadar iyi olursa, sanatçımız kendi alanında ne kadar iyi olursa bizim neticeye ulaşmamız o kadar kolay olur

Ayrıntılar gelecek...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER