Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da sınır karakolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda askerlerle bir araya geldi. Askeri kamuflaj giyen Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Bugün Türkiye 15 Temmuz'dan çok daha güçlüdür.

Mehmetçiklerimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdılar. Zeytin Dalı Harekatı gücümüze güç katmıştır. Ülkemiz 2002 yılından beri her yılı bir önceki yıldan güçlenerek geride bırakmıştır. Bugün itibari ile Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 852'ye ulaştı. Askerimiz sahada ne kadar iyi olursa, sanatçımız kendi alanında ne kadar iyi olursa bizim neticeye ulaşmamız o kadar kolay olur

Ayrıntılar gelecek...