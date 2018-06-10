Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastayı kapıdan çeviren bedelini öder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Valiliği tarafından organize edilen İçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ramazan bayramını hem Türkiye olarak hem İslam dünyası olarak bayram olarak kutlamayı rabbim bizlere nasip eylesin.

İstanbul'daki muhtarlarımızla ve İçişleri bakanlığı mensuplarımızla bir araya gelmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla Külliye'nin ilk adımını attık. Külliye'de tam 47 toplantı yaptık muhtarlarımızla. Hedefimiz önümüzdeki tüm programlarımızda ülkemizdeki 50 bini az da olsa aşkın muhtarımızla Külliyemizde bir araya gelmektir.

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Bir muhtar bilgi sistemi kurduk. Muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili taleplerini buraya internetten bildiriyorlar. Bizim muhtarlarımıza verdiğimiz kıymet milletimize olan saygımızın gereğidir. Milletimiz bir kişiyi mahallesine muhtar olarak seçtiyse, benim için her ne kadar muhtar bile olamaz dedilerse de Allah'a çok şükür muhtar da olduk Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı da olduk.

- Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride.

"Hastayı kapıdan çeviren bedelini öder"

- Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.

- Dünyada ilk üçe giren İstanbul Havalimanı'nı 29 Ekim'de açıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı da Millet Bahçesi yapıyoruz.

"Sandığa gidip iradenizi yansıtın"

- Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız.

Kaynak: TRT Haber