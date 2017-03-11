Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da Güneşli Özel Erdem Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Güneşli halkı, hatta hatta Bağcılar halkının çok farklı yerlere koşturmayacağını, en yakındaki bu hastanelere adeta yürüyerek ulaşma imkanı bulacağını söyledi.

Sağlık sektöründe attıkları kararlı adımlar sebebiyle Külünk ailesini tebrik eden Erdoğan, hastanenin 156 yatak kapasiteli bir hastane olarak hizmet vereceğini, inşasındaki kalite ve hijyenin çok çok farklı bir görünüm arz ettiğini belirtti.

Bağcılar ilçe olduğu zaman bunları hayal etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada seçim kampanyasına geldiğim zaman çizmeyle dolaştım. Bağcıların sokaklarında seçim kampanyasını çizmelerle yaptık ama artık modern bir Bağcılar, Güneşli var. Her alanda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda ve hepsinden öte artık yaşam tarzında... Kişi başına gayri safi milli hasılaya baktığımızda, 2 bin 600 dolardan artık 11 bin doları aşmış bir Türkiye var. Şu anda tabii bu hastaneler nereye geldiğimizin ispatıdır, delilidir.

Çocukluğumuzu hatırlıyorum. Tabii ki anacım hastaneye kendisi giremez. Çünkü hastaneye gittiği zaman hemen muayene olması mümkün değil. Bizi erkenden gönderir, biz gider numarayı alırdık. Ondan sonra da ya eve haber verir ya da döner, eve giderdik, anamızı alır onu hastaneye getirirdik, muayene olurdu. İlaç hak getire zaten. Verilen ilaçları almak mümkün değildi. Doktor sana yazar 5 ilaç, 2'si var, 3'ü yok, 3'ünü nereden alacaksın? Paran varsa gidip eczaneden alacaksın ama bu devre artık kapandı. Böyle bir devran artık yok. Şimdi istediğin eczaneden gider ilacını alırsın. Niye? Benim milletime yakışan bu da onun için. Bizden önce bu millete yakışanı yapmadılar. Ne yazık ki bu milleti hep aşağıladılar. Niye? Bu milletin evladına göbeğini kaşıyan adam derlerse bu millete layık olanı yaparlar mı? Yapmazlar."

"Dört temel taş üzerinde yürürken 'yetmez' dedik"

Dört temel taş üzerine Türkiye'yi yükselteceklerini söylerken, birinci sıraya sağlığı, ikinci sıraya eğitimi, üçüncü sıraya adaleti, dördüncü sıraya da emniyeti koyduklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu dört temel taş üzerinde yürürken 'yetmez' dedik. 'Buna şimdi ulaşımı eklememiz lazım.' 'Yetmez' dedik, 'buna enerjiyi ilave etmemiz lazım.' 'Yetmez' dedik, 'buna gıda ve tarımı eklememiz lazım.' Bunların hepsi elhamdülillah oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanını yaptıklarını vurgulayarak, "Bir numara ve ilk etabı açıldığı zaman yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olacak. 2023'te ise ikinci etap da bitecek, o zaman yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Buralara gelmemizde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sağlık hizmetlerinde bu modern tesislerin kurulmasına vesile olanları kutluyorum. Yakınınızda tabii bir büyük şehir hastanesi daha yapılıyor. Halkalı'daki Olimpiyat Stadı yanına büyük bir şehir hastanesi yapılıyor. O da yine bu dönemin sağlıktaki önemli adımlarından bir tanesi. İçeri girdiğiniz zaman her şey orada bitecek. O da bin 500 yatak kapasiteli bir hastane olarak bitecek. Bütün bunlarla Türkiye bu yarışta dünyaya meydan okuyor. Şu anda bizim bakanlarımızı eğer Avrupa ülkeleri, vatandaşla buluşturmada hazmedemiyorsa sebebi bu. 'Bu kadar hızlı gitmeyin'. Bunu diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlıkta en önemli eksiğimiz doktor ve hemşire"

Her şeyin en güzelini yapmaya gayret edeceklerini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta şu anda en önemli eksiğimiz doktor ve hemşire. Hemşire kardeşlerim pankartları açmışlar. Onları gördüm. Onları da çözeceğiz. Hemşire yardımcısı değil, hemşire olacaksınız. Bunlar bizim gündemimizde olan maddeler. Açığımızı biliyorum, doktorda açığımızı biliyorum. İşte 16 Nisan bununu için önemli. 16 Nisan'daki evet bunun için önemli. Çünkü bürokratik oligarşi önünüzü kesiyor. Ben diyorum ki hemşirelik liselerinden mezun olanların önünü bizim süratle açmamız lazım. İki yıllık meslek yüksek okullarının önünü süratle açmamız lazım. Onların önünü açtığımız andan itibaren dört yıllıklarda da şu anda diyelim ki Amerika'da dört yıllık hemşire aynı zamanda doktor yardımcısı olarak görev yapıyor. Reçete yazma salahiyeti var. Nerede? Hastanede. Bunu biz niye yapmıyoruz. Bunu biz de yapacağız. İşte düşünen tek beyin bunu paylaştığı zaman, talimatı verdiği anda orada iş biter. Ama maalesef burada olduğu gibi bürokratik oligarşiye mahkum bir yönetim anlayışı olursa, netice almak zorlaşır. İnşallah bunlar da ortadan kalkacak ve süreç hızla işliyor. 16 Nisan'daki kararımız bütün bu tıkanıklıkları aşmanın yolu olacaktır."

Sadece doktor yetiştirmeye yönelik üniversiteler kurmaya başladıklarını anımsatan Erdoğan, Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesinin sağlık sektöründeki elemanları yetiştirdiğini, devletin kurduğu üniversitelerin de bulunduğunu, tüm bunların doktor açığını kapatmaya hizmet edeceğini söyledi.

Erdoğan, bu açık kapatıldığı anda doktor başına düşen hasta sayısının azalacağını dile getirerek, hizmete sunulan hastanenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.