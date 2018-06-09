Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde af diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Gündemimizde af diye bir şey yok"

- Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Onları affetme yetkisi bizim değil. İki, şu anda parlamentonun böyle bir yetkisi yok. Bu işi oya tahvil etmek için af çıkartamayız. Bunun istismarına da izin vermeyiz. Seçim sonrası konuşulacak şeylerdir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin.https://t.co/n4dYKCRx0V pic.twitter.com/4dhitOIwGr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"Gece gündüz demeden dolaşmaya var mısınız"

- Sen öğretmenlik yapmışsın iyi güzel de o tarih olmuş. Fabrikaları yıkıp kıraathane yapacaklar diyorsun. Bunun ne olduğunu öğren. Bu kıraathanelerde internet olacak, çay olacak. Şu anda 13 gün kaldı. Gece gündüz demeden dolaşmaya var mıyız? Çalışmaya var mıyız? Şunu söyleyeceksiniz 'Yaparsa AK Parti yapar.' Vakit Zeytinburnu vaktidir. Vakit ekonomi vaktidir, vakit İstanbul vaktidir.

"Son zamanlarda secdede eğilenler artmaya başladı"

- Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Ama son zamanlarda dikkat edersiniz secdede eğilenler artmaya başladı. Bugüne kadar aklınız neredeydi ya. Bunlar yeni mi geldi ya. Ama alışacaklar, er veya geç alışacaklar. 24 Haziran geldi, çattı. Dolayısıyla çalışırsak Allah'ın izniyle kazanırız. Bu işi birinci turda bitirmeye var mıyız. Bizi parlamentoda da yalnız bırakmayacaksınız değil mi?

Kaynak: TRT Haber