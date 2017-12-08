Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine'de

Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başkent Atina'da dünkü temasların ardından Gümülcine'ye geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kırmahalle Camisi'ne gitti.

Caminin bulunduğu Kırmahalle'ye gelişinde Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ile Türk azınlık kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Erdoğan, "Dik dur eğilme Allah seninle" ve "Reis sana canım feda" şeklindeki tezahüratlarla kendisini bekleyen vatandaşları, yanlarına giderek selamladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da cuma namazını Kırmahalle Camisi'nde kıldı.

Okul ziyareti

Erdoğan, cuma namazının ardından yürüyerek Kırmahalle'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ne geldi. Yürüyüşü sırasında vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, burada Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis, SYRİZA Rodop milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, SYRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ve Okul Müdürü Tünalp Ahmet karşıladı.

AA