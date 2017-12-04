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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli ressam Armağan'ın sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğuştan görme engelli ressam Armağan'ın yağlı boya resimlerinden oluşan sergiyi gezdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli ressam Armağanın sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelleri Aşanlar 2017" programı kapsamında, doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan'ın yağlı boya resimlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde serginin bulunduğu salona gelişinde, görme engelli ressam Armağan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık tarafından karşılandı.

Ressam Armağan'dan hayat hikayesine ve yaptığı yağlı boya tablolara ilişkin bilgi alan Erdoğan, Armağan'a neden siyah gözlük taktığını sordu. Armağan'dan "Güzel gösteriyor, görünüş için, bana bir faydası yok." yanıtını alan Erdoğan'ın "Karizma katıyor yani" sözleri gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra engellilerden oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehteran Takımı'nın yanına gitti.

Erdoğan, Fetih Marşı ve 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nı çalan mehteran takımındaki gençleri tebrik etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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