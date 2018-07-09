Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başlama töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlaması dolayısıyla 101 pare top atışı yapıldı. Erdoğan için Külliye'de göreve başlama töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Ülkemi tarihinin bu önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerde dualarıyla destekleriyle şahsımızı bu göreve layık görenlere teşekkürler. 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha bu göreve geldik. Üstelik değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle geldik. Rabbim yolumuzu aydınlatsın.

- Aziz milletim, değerli dostlar 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Allah rızası için hizmet için yaptık. Efendiliğe değil millete hizmetkar olmaya geldik. Geceli gündüzlü çalıştık. Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sadece bize oy verenlerin değil 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

- Türkiye olarak Türk milleti olarak bugün burada sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Kaoslar sebebiyle ülkemize bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve hesap sormaya sahip olduğu yasama yürütme yürütecektir.

- Vesayetten darbelere terör saldırılarından her türlü sıkıntıyı yaşadım. Son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken sıkıntılar değişimin gerekli olduğunu gösterdi. Türkiye Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa yol ayrımında tercihini darbe veya zorlamalarla değil milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. 16 Nisan halkoylamasıyla reforma destek veren milletime teşekkürler.

- Forsta temsil edilen 16 devletimiz çok geniş bir coğrafyada kurulmuştur. 2 bin 200 yıllık bir geleneği temsil etmektedir. Pekçok kardeş devlet var. Türkiye cumhuriyeti olarak bizler kaderimizin merkezine Anadolu'yu yerleştirdik. Osmanlı genç bir fidan olarak aldığı bayrağı İstanbul'un fethiyle devam ettirdi. Milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz.

- Güçlü Meclis güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Terör örgütlerinin en yoğun saldırılarına maruz kaldığımız dönemde tek bayrak, vatan, devlet demiştik. Rabiamızla göstermiştik. Bize düşen medeniyetimizin inşası için kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çok çalışmaktır. Vakit hedeflerimize daha kararlı yürüme vaktidir. Bismillah diyerek adımını attığımızın ilk imtihanı 2023 hedefleridir.

Kaynak: TRT Haber