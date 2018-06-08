Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Sincar, Kandil'e de gireriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Nevşehir tüm kalbiyle milletin adamına sahip çıkıyor. Biz de sizi bulmuşsak daha ne murad isteyelim? Nevşehirli kardeşlerim bizimle olduktan sonra daha ne vuslat isteyelim. Bunun için her fırsatta bize millet yeter bize Nevşehir yeter diyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve cesaretle istikbale yürüyoruz. 2023, 2053 ve 2071'in Türkiye'sini inşa ediyoruz.

24 Haziran'da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Rabbim bu sevdayı nazarlardan korusun.

"Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersi vereceğiz"

Bu yola çıkış biliyorsunuz bir Cumhur İttifakı'dır. Bu Cumhur İttifakı'nı birlikte koruyacağız. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhurun ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersi vereceğiz.

"Ülkede husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz"

Başta yakın komşularımız olmak üzere hiçbir kardeşimizi zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. Bölgemizde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz.

Ülkemizde husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz, kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz. Gerilimi değil, kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmanın değil kenetlenmenin savunuculuğunu yapacağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona 'gelin helalleşelim' diyeceğiz. Hacıbektaş'ın, Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin muhabbet diliyle konuşmayı sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli topraklarında kesinlikle, fitnenin, kinin, nefretin boy vermesine müsaade etmeyeceğiz. İşte bunun için her gittiğimiz yerde ne diyoruz, vakit Türkiye vakti.

İşte bunun için Diyarbakır'dan Edirne'ye, Erzurum'dan Hatay'a kadar ülkemizin dört bir köşesinde ne diyoruz, vakit kardeşlik vakti. Vakit Nevşehir vakti, vakit Türkiye vakti diyoruz. Bu ne demek? Bu kardeşlik, birlik, beraberlik 24 Haziran'da sizlerden Türkiye'nin huzuru, bölgemizin istikrarı için mührü Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye basmanızı istiyorum.

24 Haziran'da Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da Nevşehir'den sandıkları patlatıyor muyuz? Güçlü Meclis diyor muyuz? Güçlü hükümet diyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Hacı Bektaş-ı Veli diyarı bugün bambaşka.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok sayabilmek için kendilerince tezgah kuruyorlar.https://t.co/4SrbKVkIzS pic.twitter.com/U6KDIHPLOT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

"Biz boşuna bunlara milli irade hırsızları demiyoruz"

Bu ülkenin artık böyle kavgalarla kaybedecek tek bir anı bile yoktur. Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet, 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz, boşuna bunlara 'milli irade hırsızları' demiyoruz, biz boşuna bunlara 'eski Türkiye ittifakı' demiyoruz, biz boşuna bunlara 'yıkım ekibi' demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir teklifleri, hiçbir projeleri yok.

"Açacağız dedikleri teknoloji liseleri yıllardır mezun veriyor "

Bunlar ya yıkmanın derdinde ya da komşu bağından sepet doldurmanın derdinde. Miting meydanlarında yapacağım, edeceğim dedikleri vaatleri biz zaten gerçekleştirdik. Biz bunlara oy mu vereceğiz? Açacağız dedikleri teknoloji liseleri yıllardır mezun veriyor bay Muharrem. Arge konusunda Türkiye 900 tane Arge merkezi ile adını uluslararası düzeyde söz ettiren ülke konumuna geldi. 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinden bile haberleri yok. Milletin huzuruna çıkmadan önce ev ödevlerini dahi doğru düzgün yapmıyorlar. Vizyonsuzlukları, çapsızlıkları her yerde kendini belli ediyor. Beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda tek bir ifade yok. Sayın İnce'den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? Söyleyim, o Edirne'deki o Kobani olayında 53 tane Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. O'nu ziyaret etmek suretiyle farklı şeyler elde edeceğini zannediyor. Bunlarca bolca yıkım var, kapatma var. Şehir hastanelerinin kapılarına kilit vurma vaadi var.

Bunların hafsalası bile almaz. Biz yaparız ama onlar yıkacağız diyor. Yıkamazsın neyi yıkıyorsun? 29 Ekim'de biz bunu açıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını biz açıyoruz. O havalimanına yılda 90 milyon yolcu ordan gelip gidecek. 2023'te bu rakam 150 milyona çıkacak. Ey İnce ve diğerleri sizin hayatınızda böyle birşey yok. Anlamazlar bunu.

"Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz"

Afrin'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. Siz o apoletleri sökemezsiniz o apoletleri onlara millet taktı millet. Benim milletim sana icazet vermez. Bunlar Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma peşindeler. Ne dediler Afrin'e girmeyin. Talimatı verdim gireceğiz dedim. Ve girdik, Cerablus'a girdik mi? Şimdi soruyorlar Kandil'e de Sincar'a da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürme vaadi var. Nevşehir 24 Haziran'da bu oyunu bozuyor muyuz? Biz bu yıkım ekibini dikkate almadık, almıyoruz. Madem hamı pişiremiyorsunuz, pişmişi de ham etmeyin. Madem yapamıyorsunuz yapılmışı yıkmaya yeltenmeyin.

Nevşehir'e 16 yılda 7,2 katrilyon liralık yatırım yaptık. Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesini kim yaptı? Elhamdülillah biz yaptık. TOKİ vasıtası ile 9 bin 259 konut projesini hayata geçirdik. Nevşehirli çiftçilerimize 1 katrilyon destek verdik.

Kaynak: TRT Haber