Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Haddini ve boyunu aşan beyan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Son İl Başkanları toplantımızdan bu yana Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Bolu, Sakarya, Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon illerimize giderek hem kongrelerimize katıldık hem de vatandaşlarımızla buluşma fırsatını yakaladık. Ayrıca İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yine kongrelerimize iştirak ettik. şu ana kadar 43 il kongremize bizzat katıldım. 29 il kongremize sayın başbakanımız katıldı. 1 İl kongremizi de bir bakanımız katılarak gerçekleştirdi. Bu hafta da Cumartesi günü İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kongrelerine pazar günü de Adana ve Hatay il kongrelerimize inşallah katılacağım. Bir sonraki hafta da Aydın, Denizli, Siirt ve Van kongrelerimize iştirak etmeyi planlamış bulunuyoruz. Nisanın ilk haftası İzmir, Mayısın ilk haftası için de İstanbul il kongrelerini gerçekleştirerek inşallah kongre maratonumuzu büyük kongremiz dışında bitirmiş oluyoruz.

Daha sonra da partimizin yetkili kongrelerinde tarihini belirleyeceğimiz inşallah büyük kongremizi farklı bir şekilde icra etmenin planlaması içerisindeyiz. Tabi önümüzde bir de Mayısın ortasında başlayacak Ramazan ayı var. Bu mübarek ayı da en güzel şekilde ihya ve idrak etmek için hatırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir.

Hatta bazı illerde seçim dönemlerindeki mitinglerimizde dahi görmediğimiz katılıma ve coşkuya şahit olduğumuzu söyleyebilirim. Nispeten zayıf olan yerler de yok değildi. Buna rağmen çok çalıştığımızda bugüne kadar yaptığımız hizmetleri ve bundan sonra da hayata geçireceğimiz projeleri yeterince anlattığımızda 2019 seçimlerindeki hedeflerimize ulaşabilmemize mani bir durum kesinlikle görmüyorum.

"Biz AK Partiyi milletimizle birlikte kurduk"

Şuna dikkat etmemiz lazım bakın buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Çok çalışmak derken de şahsınız için değil, partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimiz ile birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. Bugüne de hep milletimizin desteği ile geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Kosova istihbaratı ile anlaşarak Balkanlar'daki en üst düzey 6 FETÖ temsilcisini getirerek Emniyet'e teslim etti.https://t.co/WJHgzPbQfX pic.twitter.com/h7ZIfxxBvI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

"Onlar kaçacak biz kovalayacağız"

AK Parti'ye ne bu kıfayetsiz muhalefet zarar verebilir, ne FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir. Ne de dış güçler zarar verebilir. İşte en son milli İstihbarat Teşkilatımız malum Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz.

"Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak zorunda kaldık"

AK Parti'ye zarar verebilecek tek şey işte bu perspektifi bu anlayışı bu dava şuurunu kaybetmiş kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır. Her kim ki AK Parti'yi bırakıp sadece kendisi için çalışmaya başlamışsa bu parti ile birlikte ülkeye de yanlış yapıyor demektir. Her kim milleti bırakıp sadece kendine çalışmaya başlamışsa milletle birlikte bize de yanlış yapıyor demektir. Türk siyasi hayatında geçmişte önemli seçim başarıları elde etmiş hatta hiç de küçümsenemeyecek hizmetler yapmış olup da bir süre sonra cismi ile ismi ile silinip giden partilerin ortak özelliği işte bu hataya düşmüş olmalarıdır. Bir partide küçük olsun, benim olsun zihniyeti türemiş ve kök salmaya başlamışsa orada durum vahimdir.

AK Parti 2001 yılı Ağustos ayından beri bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılanlar oldu. İkazlarımızı yaptık. Müiyedelerimizi de uyguladık. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik. Hala da ediyoruz. Buna rağmen hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Benim partimize genel başkan olarak yeniden döndüğümde hatırlarsanız dile getirdiğim bir ifade vardır o da metal yorgunluğu ifadesiydi. Metal yorgunluğu ile kasteddiğim hususlardan biri buydu. Hamdolsun kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile partimizin metal yorgunluğu bu tehditten kurtulduk. Şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu.

"Biz dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz"

Arada ufak tefek eksikler varsa inşallah onları da zaman içerisinde telafi ederek yolumuza devam edeceğiz. Ülke ve millet olarak 100 yılda bir yakalanabilecek tarihi bir fırsat döneminden geçitiğimizin biz farkındayız. Böyle bir fırsatın kimsenin şahsi hırsları veya hesapları yüzünden kaçırılmasına izin veremeyiz. Biz bu uğurda yedi düvelle mücadele ederken birilerinin sadece kendi küçük dünyalarını müdafaa için etrafı kırıp dökmesine asla tahammul edemeyiz. Duygusal hareket edemeyiz. Hissi hareket edemeyiz. Partimizin ilkeleri var. Biz siyasi bir partiyiz. Bunu kimse unutmamalı. Biz bir defa dostlarımızı artırmaya düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Bu gayretin içerisinde geleceğe yürümek durumundayız. Bunun için genel merkezimizle il teşkilatlarımızla, hükümetimizle, belediyelerimizle 2023 hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız dedik ve yola böyle çıktık. Dolayısıyla en güçlü devletlerden biri haline ülkemizi getirmeden bize durmak dinlenmek yok. Ünvanı ne olursa olsun bu mücadeleye katkı sağlayan herkesin bir defa başımızın üzerinde yeri vardır. Bunu da böyle bileceğiz. Şu şöyledir, bu böyledir buna hakkımız yok. Ayağımıza bağ olanlarda ise bir an önce kurtulmakta boynumuzun borcudur. Çünkü onlarla beraber yürümek de zor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 2017 yılında yüzde 7,4 oranında bir büyüme kaydetti. Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden G-20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz.https://t.co/WJHgzPbQfX pic.twitter.com/K7wjuklFlu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

"Geçtiğimiz yıl yeniden bizim şahlanış yılımız oldu"

Ülkemiz için çok önemli gördüğüm bir haberi sizlerle burada bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dün 2017 yılının malum dördüncü çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamımız belli oldu. Türkiye 2017 yılında yüzde 7,4 oranında bir büyüme kaydetti. Ülkemiz 2002-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,7 büyüme oranı elde etmişti. 2016'da darbe girişimine ve terör olaylarına rağmen yüzde 3,2'lik bir büyüme oranında kaldık. Geçtiğimiz yıl yeniden bizim şahlanış yılımız oldu. Yüzde 7,4'lük büyüme oranı ile dünya ekonomisinin yüzde 85'ni temsil eden G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz.

OECD ve Avrupa Birliği'nde de yüzde 7,8'lik büyüme elde eden İrlanda'nın hemen arkasından ikinci sırada yer alıyoruz. Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye'nin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin aleyhinde estirilen biliyorsunuz onca olaylar oldu. Bütün bu kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye aleyhine nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi 2018'de de elde edeceği yüksek büyüme oranıyla oynanan oyunları bir kez daha bozacaktır.https://t.co/WJHgzPbQfX pic.twitter.com/82RfPBdBqF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

Ortada bu denli bir büyük başarı var. 11,2'yi üçüncü çeyrekte yakalamışsın ki görünen köy klavuz istemez biz 7-7,5'u konuşuyoruz. Hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Ve ülkenin bu psikilojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor? Her gün her saat susmak bilmeyen kriz söylemlerine yatırımcıları ürkütmek için ortaya atılan onca yalana rağmen elde ettiğimiz bu büyüme oranı gerçekten tüm milletimize moral vermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi 2018'de de elde edeceği yüksek büyüme oranıyla oynanan oyunları bir kez daha bozacaktır.https://t.co/WJHgzPbQfX pic.twitter.com/82RfPBdBqF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

"Bu büyüme oranı dünyada ekonomi şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir"

Moral üstünlük Türkiye'de, moral üstünlük milletimizde, moral üstünlük bizde. Şimdi bize düşen görev ney? Hem içini doldurmak hem ambalajı en şekilde yapmak. Zaten siyasetçi budur. Eğer bunu yapamazsan başarıyı da yakalayamazsın. Hele önce kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu varya bu ters köşe yapmak değil, bu dünyada ekonominin şartlarını yeniden belirleme sürecidir.

"Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunları bir kez daha bozacak haberiniz olsun"

Elhamdülillah bir Afrin operasyonu, gezi olayları, 17-25 Aralık bunları Türkiye geçirmedi mi? Bütün bunları geçirirken 11,2'yi yakaladık mı? Yakaladık, ortalama olarak şimdi de ortalama 7,4'ü yakaladık mı? Demek ki sizin o koyduğunuz kuralların hiçbirisi geçerli değil. Teori başka birşeydir, pratik başka bir şeydir. Teori ile pratiği birleştirebiliyorsanız bunu başarabiliyorsanız selamlarım. Başaramıyorsanız sen yoluna, biz yolumuza. Eskiden derlerdi ya, esnafın çarıklısı bakıyosun başarı almış başını gidiyor. Ama bakıyorsun önünde kariyeri olanlar da batıyor. Bu iş başka birşey. Onun için Kayserililer hep havaya girer. Dünyanın düşünebiliyor musunuz? Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı bir dönemde hala Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkartanlar kesinlikle art niyetlidir. Biz kendimize inanacağız, biz evvelallah başarıya kilitleneceğiz ve yolumuza da bu şekilde yürüyeceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara şöyle kötü bir haber vereyim. Üzülmesinler, Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranı ile üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunları bir kez daha bozacak haberiniz olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır.https://t.co/WJHgzPbQfX pic.twitter.com/7hMOCMv0Yn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

"Macron garip garip şeyler söylüyor"

Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz ama Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz. Geçen hafta Macron'un kendisiyle bizzat görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Tabii garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü bizim Silahlı Kuvvetlerimizi, bizi, kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz.https://t.co/WJHgzPbQfX pic.twitter.com/Qc9VlipQHR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber