Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Harekat merkezi ve sahadaki askerlerimizin moralleri üst düzeyde"

-Komutanlarımızdan operasyonun kendi sorumluluk alanları ile ilgili hususları değerlendirmesini istedik. Ayrıca Somali ve Katar'daki askeri üslerimizin komutanları ile de canlı bağlantıyla görüşerek oradaki sürecin nasıl devam ettiğini dinleme fırsatı buldum. Harekat merkezinde görev yapan askerlerimizin ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti.

"Yakın zamanda terör örgütü kıpırdayamaz hale getirilecek"

-Zor bir coğrafyada ve çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonumuzda en küçük bir aksaklık olmadığını bizzat yerinde görmekten memnuniyet duydum. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını anlamak istemeyenler için Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış sığınakları, kazılmış tünelleri, kurulmuş tuzakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Çok yakın bir zamanda terör örgütü kıpırdayamaz hale getirilecektir. Türk ordusunun karşısına kendileri çıkmaya yürekleri el vermeyenler kadınları ve çocukları öne atarak yerleşim yerlerindeki operasyonlarımızı yavaşlatmaya çalışıyorlar. Bölücü terör örgütünün, çocuk, kadın yaşlı demeden kendisine karşı çıkan herkesi katleden bir cani güruhu olduğunu biliyoruz. Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı, kadın kanı, masum kanı yoktur, hiçbir zaman da olmayacaktır.

"343 terörist etkisiz hale getirildi"

-Bu gün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini de duymadık. Bunlar bu senaryonun içindeler. Kandile kadar gidip orada görüşmeler yapıp, yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların bugüne kadar bu teröristlerin karşısına dikildiğini hiç duyduk mu? Duymadık. Şu anda PYD YPG DEAŞ PKK bütün bu terör örgütlerinin sınırlarımızda yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde dernek veya dernek veya sözde kişiler kusura bakmasınlar, attığımız adım kararlı bir adımdır, milletin hakkı olan bir adımdır ve mazlumların ve mağdurların hakkını da sonuna kadar koruyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz ve bundan taviz vermeyeceğiz.

-Çözüm için çok gayret ettik ama bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı onun için de ayın 20'sinde adımı attık ve inandığımız yolda Mehmetçiğimizle yürüyoruz. Süreç kararlı bir şekilde devam ediyor.

"İstilanın örneklerini geçmişte Libya'da, Mali'de arayın"

-Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sade ve sadece terör örgütlerine ve teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlementosu'nda bu hareketi bir istila hareketi olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum. Gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da arayın, Mali'de arayın hangi istila hareketini kimler nasıl yapmış oralarda arayın. Hiçbir zaman Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir. Buradan da Azeri Milletvekili Seyidov kardeşime oradaki dik duruşundan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü hassasiyeti gösteriyoruz.

" Çukurlar niye açılıyor diye en ufak bir şey söylediniz mi?"

-Bölücü örgüt çukur eylemleri sırasında da sivil halkı kendine kalkan yapmaya çalışmıştı. Sözde Tabipler Odası sen neredeydin? Sesin çıktı mı? Çukurlar niye açılıyor diye en ufak bir şey söylediniz mi? Bu tüneller niye açılıyor diye sordunuz mu? Güvenlik güçlerimizin bu operasyonlarda verdikleri şehitlerin önemli bir bölümü sivil halka zarar vermemek için sergiledikleri titizlikten kaynaklanmıştır. Bundan dolayı da asla bir pişmanlığımız yoktur.

"Afrin'i işgale gitmiyoruz, asli amaç orayı terörden temizlemek"

-Birileri ısrarla bize, bu operasyon kısa sürsün sınırlı olsun diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz, devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen herşeyi dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günde biter. Biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum halkın güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz. Orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahiplerinin yaşayabileceği bir hale getirmeye çalışıyoruz. Biz topraklarından evlerinden ayrılmış olan bu insanlara tekrar topraklarına dönebilmesinin yollarını açıyoruz.

"Bize bu aklı verenler kendileri kullansa ne olur?"

-Daha 7 gün oldu. Afganistan ne kadar sürdür? Yaklaşık 20 yıl. Irak ne kadar sürdü? Yaklaşık 18 yıl. Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansa ne olur? İş Türkiye'ye gelince acaba bu acelecilik nereden çıkıyor?

"Bizi bu kadar eleştirmeyin diyor. Stratejik ortak, böyle bir şeyi nasıl yapar?"

-Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki Bizi bu kadar eleştirmeyin. Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?

"Münbiç'i teröristlerden arındıracağız"

-Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz.

TRT Haber