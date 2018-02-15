Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görüşmesi başladı
Başbakan Binali Yıldırım: Almanya ile yeni bir dönemdeyiz
Ankara'daki patlamada askeri patlayıcı kullanılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başpiskopos'a hediye ettiği Sultan'ın mektubunda ne yazıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü