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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel Kurul'da yaşananlar rezalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki tartışmalarla ilgili soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel Kurulda yaşananlar rezalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclise iştirak etti.

Erdoğan, Mecliste resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan daha sonra, Genel Kurul'da kendisi için ayrılan locaya geçti.

Bu sıralarda mecliste tansiyon milletvekillerinin sözlü atışmaları sonrası yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izledikten sonra Meclisten ayrılmak üzere Şeref Holü'ne geldi. Erdoğan, gazetecilerin Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soru üzerine "rezalet" dedi.

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: tbmm, son dakika, cumhurbaşkanı erdoğan, 23 nisan
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