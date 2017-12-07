Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimiz artık daha sağlam inşa edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çipras, " Anlaşmazlıklardan ziyade ortak noktalarımıza yoğunlaşmalıyız. İnanıyorum ki biz bunu başarabilirsek iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, iki ülke arasında geleceğin daha sağlam adımlarla inşa edilmesi gerektiğini kaydetti;

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yabancısı olmadığım bu makamda sizlerle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu belirtmek isterim Rahmetli Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi ziyaretten sonra ilk kez ben bu düzeyde ziyaret gerçekleştiriyorum. Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı. Bardağın boş tarafına değil dolu tarafını yönlenmeliyiz. Müzakerelerimizi onun üzerine yoğunlaştırmalıyız. Aslında halklarımızın ortak yanları çok. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir tarafa bırakalım. Eğer bizim hiçbir komşu ülkemizin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Burada soydaşlarımız var. Geçmişteki bazı yanlışlar olması sebebiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız da ayrılmasıydı. Keşke olmasaydı. Bu yanlışlar artık tarihe bırakıyoruz. Geleceği çok daha sağlam inşa etmeliyiz. Eğer gerçekten söylem birliğini oluşturabilirsek bunları çözebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras'ın açıklaması sonrasında görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: TRTHABER