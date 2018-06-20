Cumhurbaşkanı Erdoğan: Galoşları tekrar satan SSK hastaneleri vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel Radyo Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, "16 yıl önce Türkiye neredeydi? diye baktığımız zaman, bir defa eğitimde adeta yok denilebilecek bir konumdaydık, 70-80-100 öğrencili sınıflar, derslik sayısı az, sağlıkta zaten büyük bir felaket... Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemler, ayrı bir felaketti. Galoşları tekrar satan SSK hastaneleri vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 79 senede özellikle eğitimde neredeydi, nereye geldi." yorumunu yaptı.

"Eğitim olmazsa olmazımızdır, eğitimli bir nesil çok çok önemli. 75 üniversite vardı ama şimdi 205 üniversitemiz var."

"Millet o defteri kapattı"

Erdoğan, "Türkiye özellikle imtihan sistemlerini oturtma düzeyini yakaladı. Son imtihanlarda da yine önce bir gürültüler falan oldu sonradan da 'bu doğruymuş' demeye başladılar, bunun olumlu tepkilerini almaya başladık." diye konuştu.

Erdoğan, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemini değerlendirdi.

"Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil."

Demirtaş'ın adaylığı

Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için şunları söyledi:

"Ne diyor Bay Kemal? 'Müracaatını (Demirtaş) yaptı YSK'ya, YSK ona müsaade etti.' Tamam müsaade etmiş de olabilir, yani YSK'nın bu noktada her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz? Bir de vicdan var."

"Dershane işletemeyen bir adamın devlet yönetiminden anlaması mümkün değil"

Erdoğan, İnce'ye yönelik "Dershane işletemeyen bir adamın devlet yönetiminden anlaması mümkün değil. Bu adam dershane işletememiş, çalıştırdığı personelinin sigorta ücretlerini ödemediği için hepsi ah vah ile oradan ayrılmışlar." eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uber ile ilgili, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" dedi.

Kaynak: AA