  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20de Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmelerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan, "Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki Japonya'da eğitim kurumları, dernekler ve sözde kültür merkezleri kisvesi altında faaliyetlerini yine sürdürüyor. FETÖ iltisaklı kuruluşlar kendilerini Türk toplumunun temsilcisi gibi göstererek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlar Türkiye'yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir." dedi.

Erdoğan, zirve kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, "Ülkemizdeki menfur darbe girişiminden sonra ilk arayan Başbakanlardan birisi olduğunuz için de sizlere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ancak bu Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki Japonya'da eğitim kurumları, dernekler ve sözde kültür merkezleri kisvesi altında faaliyetlerini yine sürdürüyor. FETÖ iltisaklı kuruluşlar kendilerini Türk toplumunun temsilcisi gibi göstererek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlar Türkiye'yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir." diye konuştu.

Görüntü alınmasının ardından, ikili görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.AA

 

AA

Etiketler: Guterres, g20, cumhurbaşkanı erdoğan
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