Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen telefonda görüşmesinde Doğu Guta'da yaşanan insani dram ele alındı.

İki lider, BM kararı doğrultusunda Doğu Guta’da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldı.

Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran’ın Nisan ayı başında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

İki lider görüşmede, Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini de vurguladı.

Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ni hedef alan terör saldırıları da kınadı.

Kaynak: TRT Haber

