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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefon görüşmesinde, Kudüs konusunda ortak çaba harcama ve yakın iş birliği içinde olma konusunda da mutabık kaldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile Kudüsü görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının bölge için endişe verici olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm insanlığın görevi olduğuna dikkati çekti. ABD'nin attığı yanlış adımın İsrail dahil bölgedeki tüm ülkeleri olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hassas konuda AB ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD yönetiminin kararını yeniden gözden geçirmesi ve uygulamaktan vazgeçmesi yönünde girişimlerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

İki lider bu konuda ortak çaba harcama ve yakın işbirliği içinde olma konusunda da mutabık kaldılar.

Etiketler: kudüs, fransa cumhurbaşkanı emmanuel macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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