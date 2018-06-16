Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İki lider, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve mevcut diyaloğun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Suriye’deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili iş birliğinin önemine de işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başta Münbiç olmak üzere Suriye’de Türkiye-ABD arasında iş birliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Haziran seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit etti.

Kaynak: AA