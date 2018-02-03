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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Görüşmede, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlğı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı.

İki lider, Suriye’deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgsel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, suriye, recep tayyip erdoğan, fransa, Emmanuel Macron
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