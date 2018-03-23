Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı ile Afrin bütünleşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Güngören ilçe kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu millete pranga vuracak hiçbir dünyevi güç yoktur"

Ülkemizin istiklaline kastedildiği o karanlık geceyi sizler cesaretinizle apaydınlık bir güne çevirdiniz. Sizler İstanbul’un diğer ilçelerindeki kardeşlerimle beraber Türk demokrasi tarihine altın harflerle işlenen bir destan yazdınız. Mesele bağımsızlık olduğunda bu milletin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Dost, düşman herkes artık bir gerçeği kabul ediyor. Türk milletinin iradesini esir alacak, bu millete diz çöktürebilecek, korkutacak, sindirecek, pranga vuracak hiçbir dünyevi güç yoktur. Bunu gördüler.

"Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz"

Sultan Fatih'in 5 buçuk asır önce yaktığı fetih ateşi hamdolsun halen gönülleri ısıtmaya devam etmektedir. Yedi düvele Çanakkale geçilmez dedirten o inanç ve ruh, bu topraklarda halen dik ve ayaktadır. Evvelallah bizler bu şekilde dik durdukça, birbirimize kenetlendikçe, Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz. Biz işte bu salondaki gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Arap, Boşnak hiçbir ayrım yapmaksızın birbirimizi Allah için sevmeye dikkat ettikçe fitne girişimlerinin hiçbiri bir işe yaramaz.

Kardeşlerim merhum Akif'in ifadeleriyle, "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez."

"Bizde görev sorumluluktur"

Vatandaşlarımız kendi geleceğini hem de ülkemizin istikbalini partimizde görüyor. Türkiye'yi hayalleriyle, hedefleriyle buluşturacak yegane hareketin işte karşımdaki bu kadro olduğunu görüyorum. Bunun için de bize ve size çok büyük umutlar bağlıyor. Hangi sebeple olursa olsun, bu umutları boşa çıkarmaya hakkınız yok. Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören kardeşimin, küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye aitleşmiş insanlarız. Biz son nefesimize kadar ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi kendimize görev bilmiş dava adamlarıyız. Hep söylüyorum, "Bizde görev sorumluluktur. Bizde paye demek, gece uykularını kaçıracak kadar ağırbir yükün altına girmektir. Bizde siyaset ikbal için değil hakkın ve halkın rızasını kazanmak için yapılır.

"AK Parti'nin geleceğiyle Türkiye'nin geleceği iç içe geçmiştir"

Gençler, bizim dava ahlakımızda makam, mevki ve koltuklar sadece millete daha iyi hizmet etmenin bir aracıdır. Bunların amaç haline getirilmesine bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da göz yummayız. Bize verilen tüm imkanların aynı zamanda bizim için bir imtihan meselesi olduğunu unutmadan çalışmalıyız. 2019 seçimlerine kadar AK Parti'nin hizmet bayrağını çok daha yükseklere çıkarmanın mücadelesini vermeliyiz. Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız. AK Parti'nin geleceğiyle Türkiye'nin geleceği adeta iç içe geçmiştir. Bu hareket ne kadar sağlam durursa, ülkemiz de milletimiz de o kadar güçlü olur.

7 Haziran seçimleri en küçük bir sendelemenin ülkemize maliyetinin neler olabileceğini çok açık ve net göstermiştir. Darbeci zihniyetin nasıl hortladığını, birilerinin eskiden olduğu gibi siyasete nasıl ayar vermeye yeltendiklerine o günlerde hep beraber şahit olduk. 28 Şubat döneminden çok iyi tanıdığımız manşetlerin yeniden atılmaya başlandığını gördük.

"15 yıllık kazanımlarımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydık"

Bölücü terörün durumu fırsata çevirmek için nasıl ilçeleri işgale yeltendiğini hep birlikte yaşadık. Şayet o kritik süreci iyi yönetmeseydik 15 yıllık kazanımlarımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Şayet biz o günlerde dirayetli ve kararlı davranmasaydık. Bugün Türkiye çok daha ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacaktık. Ülkemizin tekrar benzer maliyetler ödemesine, aynı sıkıntının ve badirelerle bırakılmasına tahammül edemeyiz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören 6. olağan ilçe kongresinde konuştu. Terörle mücadele operasyonlarına değinen Erdoğan, "İnlere girseniz sizi o inlerde bulacağız, çıkaracağız" dedi.

81 milyonun tek millet olduğunu, ayrım yapmadıklarını, yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini dile getiren Erdoğan, "Birileri ayrım yapabilir ama biz yapamayız. Hiçbir kavim, hiçbir kabile bir diğerine üstün değil. Üstünlük sadece takva iledir, ittika iledir. O ne demek? Rabbimize en çok kim yakınsa o daha üstündür. Biz bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağın renginin şehitlerin kanından geldiğini, hilalin bağımsızlığın ifadesi olduğunu, yıldızın ise şehitlerin kendileri olduğunu belirterek, şehitlerin birer yıldız olduğunu söyledi.

Erdoğan, "780 bin kilometrekareyle biz tek vatanız. Bölmek. Asla. Bölmeye gayret edenlerin halini görüyorsunuz değil mi. Ne dedik? 'İnlere girseniz sizi o inlerde bulacağız, çıkacağız.' Gabar'a girdik mi Cudi'ye girdik mi Tendürek'e girdik mi Bestler Dereler'e girdik mi? Onlar kaçtılar, biz kovaladık. Onları o mağaraların içerisinde elhamdülillah yok ettik. Bitmedi. Öyle kaçtılar ki ta Suriye'ye kadar. Suriye'de de nerelerden çıktıklarını görüyorsunuz değil mi? Hangi deliklerin içerisinden çıktıklarını görüyorsunuz değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

"Teröristler kaçıyor Mehmetçik kovalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin kaçtığını ve Mehmetçiğin kovaladığını belirterek, "Şu anda Afrin, İdlib, Münbiç. Fırat Kalkanı Harekatıyla Afrin bütünleşecek. 2 bin kilometrekare Fırat Kalkanı Harekatı'nda var. 160 bin kişi oradan ayrılmış, kaçmıştı şimdi hepsi evlerine, topraklarına döndüler. Aynen burada da kaçanlar, kaçmak zorunda kalanlar, şimdi inşallah Türk ordusunun Mehmetimizin, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde topraklarına dönüyorlar, dönecekler. Çünkü biz mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız. Böyle çıktık yola böyle devam ediyoruz. Bizim tarihimiz bu. Ecdadımızdan aldığımız bu. Bizim medeniyetimizin gereği de bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımadıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri paralel devletten bahsediyor. Öbürleri PKK, kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik. 'Bak yanlış yapıyorsunuz. Biz böyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz. Öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun. Dağdakiler de doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara.' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri onların başlarına geçirdik mi? Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık, oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz Suriçi'nde. Kurşunlu Camisini kurşunladılar bu alçaklar ama Kurşunlu Camisini biz yeniden inşa ettik. Ulu Camiye aynısını yaptılar, yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter, kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu."

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyelerinden seçimler için gece gündüz çalışmalarını isteyen Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla rabia işareti yaptı.

Kaynak: TRT Haber