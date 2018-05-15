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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli mevkidaşı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli mevkidaşı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500'ü aşkın Filistinliyi yaralaması ele alındı.

ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelelçiliği Kudüs'e taşıma kararını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerden hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş teatisinde bulunan iki liderin, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

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