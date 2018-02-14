Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. TİKA ofisinin faaliyete geçmesiyle desteğimiz artacak. Türkiye pek çok uluslararası platformda Afrika'nın sesi oluyor. Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacak. Afrika'daki büyükelçilik sayımızı 41'e çıkardık. Afrika'da ortaklık stratejimizin 10. yılındayız. Afrika ile ilişkileri ileri taşımak hedefindeyiz. Gambiya İİT'de görevi bizden devralacak." dedi.

"FETÖ varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir"

Erdoğan, Gambiya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine destek verdiğini söyleyerek, "Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. FETÖ okullarını Maarif Vakfı devraldı." dedi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow Ankara'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Barrow'un, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Barrow, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Barrow, merdivenlerde Türkiye ve Gambiya bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Başkanı Serdar Çam, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yer aldı.

Bu arada yoğun yağmur yağışı nedeniyle törende hazır bulunanlara şemsiye dağıtıldı.

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