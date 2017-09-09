  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinde, "FETÖ ile mücadeleyi sadece kendimiz için değil, dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de sürdürüyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek

Kazakistan'da resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Türkiye'ye desteğinden dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki temasları resmi tören ile başladı.

Törenin ardından iki lider önce baş başa görüştü. Daha sonra da heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bu görüşmelerin ardından iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

İki lider, bu ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Erdoğan, “Temmuzda Türkiye ciddi badire atlattı. FETÖ darbe girişimi milletimizin can siparane duruşuyla engellendi. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapıyla mücadele kararlı biçimde sürüyor. FETÖ ile mücadeleyi sadece kendimiz için değil, dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de sürdürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyarette, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da eşlik ediyor. 
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Kazakistan, fetö, nazarbayev
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