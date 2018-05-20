Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahri doktora töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- İki ülke arasında heyetlerarası görüşmelerimizi yaptık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği projelerini ele aldık. Ekonomiden eğitime, kültürden turizmde bütün bu başlıklar altında projelerimizi ele aldık. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkiler mükemmel düzeyde ilerliyor. Birileri Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle işbirliliğinin yakın olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Ülkemizin Balkanlar'daki varlığını sorgulamaya yelteniyorlar. Türkiye, bir Balkan ülkesidir. Bizim bu topraklarda tarihimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te fahri doktora töreninde konuşuyor. https://t.co/Z7cg9rfD1G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

- Osmanlı şehitliğini gördük. TİKA ile orayı ele almamız lazım. Bütün yeni baştan sıfır orayı pırıl pırıl yapmamız gerekiyor. Türkiye'de Bosna Hersek'tekinden daha fazla Boşnak var. Hemen her şehirde Balkanlardan, Kafkaslardan kardeşlerimiz yaşıyor. Balkanlarla sınır olmayan ülkeler Türkiye'yi Balkanlarla hasım bir güç olarak göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin barışı koruma çabalarının projelerine ket vurduğunun farkındayız. Biz bölgenin istikrarından yanayız. Sırpları, Hırvatları, Makedonları da kucaklamaya devam edeceğiz.

- Gelecekte farklılıklardan güçler alarak yükselen bir Balkan ruhunu inşa edeceğiz. Son birkaç yıldır yaşadıklarımız bize Türkiye'nin dış politikadan belirlediği misyonun doğru ve zor olduğunu göstermiştir. Sömürü yerine paylaşmayı, zulüm yerine adaleti savunmak çok zahmetli bir çaba. Lafa gelince hemen herkes bunları diline doluyor. Farklı köşelerde adaletin barışın altını oyanlar bu kavramları kullanmadan tek bir cümle kurmayanlardır. Demokrasi havarisi kesilen bu ülkelerin tek meselesi kendi çıkarları. Bunların çiğnemecekleri ilke yoktur. Katliamlara ses çıkarmadıklarını biliyoruz. Afrika'da altın ve elmas için soykırımlara imza attıklarını da biliyoruz.

- Benzer tavırları Suriye'de, Irak'ta ve son olarakda Filistin'de yaşanan zulüm karşısında sergilediler. Aralarında 64 Filistinlinin vahşice öldürülmesine doğru dürüst tepki göstermiyorlar. Bunlar değil mi 5 milyon Cezayirliyi öldürenler. Bunlar kime insanlık dersi veriyorlar. Bizim bunlardan alacağımız ders yok ama bunların bizden alacağı çok ders var. Filistinlilerin yaralanmasını basit kınama cümleleriyle geçiştirmeye çalışıyorlar. Verin tedavisini yapalım dedik vermediler. Kim bunlar? Mısır, İsrail, ABD. Hani insan hakları beyannamesine uyma sözleri vardı. Yok. Bunların böyle bir derdi yok. Onun için bu kardeşiniz dünya beşten büyüktür diyor.

- Biz BMGK'nın 5 üyesine dünya teslim olacak olursa yandık. Bir ülke evet derse tamam hayır derse yok. Dünya 2. Dünya Savaşı şartlarını yaşamıyor.

Kaynak: TRT Haber