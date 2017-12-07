Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda, taşeron işçilere yönelik düzenlemeyle ilgili kendisine teşekkür için toplanan Hak-İş Konfederasyonu üyelerine hitap etti.

"Kimsenin burnu sürtmez"

Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yaptığı çalışmaların değerlendirildiğini anımsatan Erdoğan, taşeron işçilerle ilgili partisinin grup toplantısında açıkladığı karara vardıklarını bildirdi.

Kararın hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, yaklaşık 900 bin işçinin düzenlemeden faydalanacağını, bundan sonraki süreçte, "Benim sonum, akıbetim ne olacak?" diye bir şeyin olmayacağını dile getirdi.

Erdoğan, "Yeter ki herkes, devletin, kamunun bütün kurallarına uysun, çalışmasını yapsın. Çalışmasını yaptıktan sonra kimsenin evelallah burnu sürtmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [ABD’nin Kudüs Provokasyonu] Sayın Trump’ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil.https://t.co/RSV8Ioe3rM pic.twitter.com/ASDCOqGIFA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Aralık 2017

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yönündeki kararını hatırlatarak, eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1980 kararını hiçe saydığının altını çizen Erdoğan, bugüne kadar ABD ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin, BM'nin 1980 yılındaki kararının dışında, buna aykırı bir adımı olmadığına işaret etti.

Kudüs'ün, Müslümanların, Hristiyanların, kısmi olarak da Musevilerin ibadetgahı olarak görüldüğüne işaret eden Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesinin de Mescid-i Aksa olduğunu aktardı.

"Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Şu anda Sayın Trump'ın bu açıklamaları adeta 'mikser' görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil. Kusura bakmasın. Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini İstanbul'da toplayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Burada sadece İslam ülkelerini değil hatta Papa ile de görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi, onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Batı ülkeleri Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım. Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir. Burada Sayın Trump, 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım. Burada biz haklıyız. Bu kumpasların altında ve arkasında nelerin olduğunu da son zamanlardaki bu mahkeme sürecinden gayet iyi biliyoruz."

ABD ve İsrail'e tepki

Taşeron işçilere kadro verilmesinden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek üzere Esenboğa Havalimanı'nda toplanan Hak-İş üyeleri, Türk bayrakları sallayarak ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını da protesto etti. "Kahrolsun İsrail" sloganları atan Hak-İş üyeleri, hitabının ardından alkışlar eşliğinde Erdoğan'ı Yunanistan'a uğurladı.