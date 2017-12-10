Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Trump 'ben yaptım oldu' demekle olmuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas İli Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Kudüs'ün kırmızı çizgileri olduğunu, Kudüs üzerindeki oyunlara asla müsade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı işte bunun son örneğidir. İslam dünyasının Kudüs konusundaki hassasiyeti bilindiği halde alınan bu karar bölgede zaten sürekli örselenen barışa, huzura, güvenliğe yönelik bir kışkırtmadır."

"Bu kararı, tek başına nasıl yok farz ediyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1980 yılında 478 sayılı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ve altında Amerika'nın imzası olan belgeye göre, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararı geçersizdir. Ey Trump, sen 1980'de alınan 478 sayılı bu kararı, tek başına nasıl yok farz ediyorsun? Senin böyle bir yetkin var mı? Sen kendin tek başına bir emlak mı alıp satıyorsun? Büyük bir devlete yakışan nedir? Barışı sağlamaktır, çatışmasızlıktır, karmaşa çıkarmak değildir. Bu kadar bu bölgedeki hassasiyetler bilindiği halde nasıl oluyor da böyle bir şey yapıyorsun? Buna yetkin yok." diye konuştu.

"İsrail bir işgalci devlettir, İsrail bir terör devletidir"

1947'den itibaren zaten Filistin hep işgale uğradığını belirten Erdoğan, "İsrail bir işgalci devlettir, İsrail bir terör devletidir. Ey Trump senin düştüğün bu yanlışa biz düşemeyiz. Biz beklerdik ki bu konuda böyle bir düşüncen varsa bunu bizimle paylaş. Şu anda Tayyip Erdoğan, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanıdır. Bizimle bunu paylaşman gerekirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararının ardından günlerdir hem İslam dünyası hem de Hristiyan dünyasının ileri gelenleri ile telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/f5UHFj91d5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Aralık 2017

"Bu hukuk tanımaz bir adımdır"

İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını toplayacaklarını anımsatan Erdoğan, "Buradan inşallah bir sonuç bildirgesi açıklayacağız. Ondan sonra da etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ey Trump'ın 'ben yaptım oldu' demekle olmuyor. ABD istediğin kadar büyükelçiliğini taşı, sadece aldığın kararla kalırsın. İsrail istediği kadar başkent ilan etsin İsrail yaptıklarıyla kalır. Bu hukuk tanımaz bir adımdır. Hukuk tanımaz bir kararı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Kudüs ve Filistin meselesi yeni değildir. İsrail yönetimi Müslümanların Kudüs'teki varlığını sınırlandırma ve sonlandırmaya yönelik kötü niyetini bölgeyi işgal ettiği 1947'den beri her fırsatta gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/TRT Haber