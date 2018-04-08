Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Batı biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyordu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejiminin Duma'da çoğu çocuk en az 78 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırısına sessiz kalan Batı’yı bu sözlerle eleştirdi.

"Türkiye'nin terörle mücadelesinin tek bir amacı vardır istikbalimizi korumaktır. Hala Türkiye'yi eleştirenler demokrasiden özgürlükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. Doğu Guta'da çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Onlar nasıl şehit edildi. Hani Batı sesin çıkmıyor. Ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesi çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Terörle özgürlüğün bir arada olamayacağını anlamaları için daha ne yaşanması gerekir?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte bugün Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey batı neredesin? O yavrucuklar onlar nasıl şehit edildi. Hani batı sesin çıkmıyor? Ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor.https://t.co/eWu1xsS4k5 pic.twitter.com/xRFQjyCOKS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Van 16 Nisan halk oylamasıyla beklediğimizin çok altında kaldı. Halbuki bizim Van'dan beklentimiz çok daha yüksekti. Van'a hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizsiniz. 16 Nisan'dan sonra bugün Van bir başka.

"30 bin konut inşa ettik"

- Depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek. Alt yapısıyla üst yapısıyla baştan sonra tüm eksikliklerini gidererek nasıl ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Doğalgazı Edremit'e kadar getirdik. Niye? Hans'ın, Helga'nın doğalgaz kullanmak hakkı da benim Edremit'teki kardeşimin doğalgaz kullanmak hakkı değil mi? Hiçbir ayrım yapmaksınız bu hasssasiyeti gösteren biziz. Doğalgazı Erciş'e de götüreceğiz.

"Çocuklara aydınlık bir gelecek kurmanın mücadelesini veriyorduk"

- Bölücü örgüt ve uzantısı olan yapılar Van'ın iliğini emerken biz Vanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Terör örgütü çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcamaya çalışırken, biz onlara aydınlık bir gelecek kurmanın mücadelesini veriyorduk. Şimdi depremde zarar gören Van'a staydyumu da yapacağız. Van'a yakışan bir stadyumu da gerçekleştireceğiz.

- Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz sayesindedir. 15 Temmuz'da Van'da demokrasi nöbeti tutan kardeşlerimizi de unutmadık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/EOPAZiCLwf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2018

"Van, terör örgütünün zulmünden kurtuldu ayağa kalktı"

- Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş bir şehrin nasıl gelişebileceğinin ayağa kalkabileceğinini örneği gözümüzün önündedir. Van turizmde bir patlama yaşadı. Gelin Van'da otellerin sayısını artıralım. İran Cumhurbaşkanı Ankaradaydı. Biz Van'a turist gönderiyoruz dediler. Son 15 günde. Gelen turist sayısı 15 günde 169 bin. Biz hazırlığımızı yaparsak İran'dan Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a çok gelecek insan var. Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Daha çok çalışacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız.

"4017 teröristi etkisiz hale getirdik"

- Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar askerin türküsüdür. O yaylalarda bırakmadı. Afrin'i dolaşta gel dedi. Orada da bırakmadı. Münbiç'i dolaşta gel dedi. Biz önce Fırat Kalkanı ile bir adım attıkmı attık. Afrin'le ilgili adımımızı attıkmı attık. Ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil, kendimizde arıyoruz. Afrin'de bugün son rakamları aldım. 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4017 teröristi etkisiz hale getirdik, Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik, Yurtiçinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik.https://t.co/eWu1xsS4k5 pic.twitter.com/jiqohZY9o4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2018

"Tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz"

- Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. Gelecekleri nasıl kararttıklarını görüyorsunuz. Biz bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz. Türkiye 780 bin kilometre kare toprağıyla tek parçadır. Bölemeyecekler. Tek bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz. Kim ki Bu ülkenin herhangi bir bireyini kökeninden, inancından dolayı ötekileştirmeye kalkarsa önce beni, benimle birlikte devletimizi bulur. Demokraside, insan haklarında geldiği yerin gerisine götürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha yoktur. Demokrasi düşmanlarıyla, özgürlük düşmanlarıyla mücadele etmekte sonuna kadar kararlıyız.

"Açtıkları çukurlara gömmeden bize rahat yok"

- Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını asla gizlemeyenler aynı cephede toplanmışsa sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Teröristler kol kola girip ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan başka şansımız yoktur. Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden bize bu vatanda rahat yok, gelecek yok. Türkiye'ye sıkılan her kurşunun hedefi oradaki askerimizle birlikte 81 milyon milletimizin hepsinedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye sıkılan her kurşunun hedefi oradaki askerimiz nezdinde gerideki 81 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ülkemize karşı oynanan her oyunun hedefi üzerinde pazarlık yapılan yerle birlikte 780 bin kilometrekare vatan toprağıdır.https://t.co/p4myBKoHyd pic.twitter.com/3921bnbRaN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2018

"Terör örgütlerinin hepsinin ipleri aynı güçlerin elinde"

- Fırat Kalkanı'nda 3000 DEAŞ'lıyı nasıl etkisiz hale getirdiysek Zeytin Dalı'nda da 4000 teröristi ondan etkisiz hale getirdik. Terör örgütleri hainlikte sınır tanımadıkları gibi istismarda da ölçü tanımıyor. PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar etti. DEAŞ dini istismar etti. DEAŞ'ın bizim dinimizle alakası yok. Terör örgütlerinin hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün yurt içindeki ve yurt dışındaki inlerine de aynı sebeple giriyoruz. Bunların hiçbirinin diğerinden farkı yok. Hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir.https://t.co/p4myBKGipL pic.twitter.com/TbngPJSTfx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2018

"Terör örgütlerinin maskesi düşünce arkasından kimlerin çıktığını gördük"

- Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ın, Zeytin Dalı ile PYD'nin maskesini düşürdük. Onların maskesi düştüğünde arkasından kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz. Terör örgütlerinin kurucuları olduğunu dünya aleme ifşa ettik. Sınır ötesi harekatların önünü kesmek için uğraşıyorlar. Oyunu tersine çevirdik. Bölücü terör örgütünün kulu kölesi haline gelen belediye başkanlarını görevden aldık. Yerine yenilerini görevlendirdik.

KONGRE ÖNCESİ HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'da halka hitabından öne çıkanlar:

- Van Van olalı, Edremit Edremit olalı böyle bir coşku görmedi. Durmak yok yola devam. Bizde ayrılık yok. Türk, Kürt, Çerkez yok. Kürt de kardeşim, Laz da kardeşim. 81 milyon kardeşiz. Bizi ayırmaya çalıştırılar. Ama bölemediler. Böleyemecekler. Dik duracağız. Kardeş olacağız.

"Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya"

- Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya. Hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana bu vatanı sevenler lazım. Bu kardeşler topluluğumuzu böldürmeyelim. Terör örgütlerini gördünüz ne hale geldiler. Cudi'de varız, Tendürek'te varız. İnlerine gireceğiz dedik. Bitti.

"İdlib, Münbiç bize de gelin diyorlar"

- Önce Fırat Kalkanı'nı yaptık. Sonra Afrin dedik. Afrin'e gittik. Şimdi diğerleri. İdlib, Münbiç. Bize de gelin diyorlar. Çünkü biliyorlar Türkiye mazlumların yanındadır, zalimlerin karşısındadır. Biz siz kardeşlerimizle beraber bu yolculuğumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da halka hitap ediyor. https://t.co/TnwwEwLPKo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2018

"Şimdi denize nazır bir Edremit var"

- Van depremini yaşadığımızda daha o gece biz buradaydık. Erciş'e gittik. Bakanımız Beşir Atalay da oradaydı. Bütün makineler herşey gelmeye başladı. O depremden hemen sonra 25 bin konut yaptık. Böyle bir Edremit mi vardı? Şimdi denize nazır bir Edremit var.

"Bu PKK'lıların size böyle bir desteği oldu mu?"

- Konutlar 30 bine çıktı. İstedik ki başını sokacakları bir yer olsun. Ercişe de doğalgaz gidiyor. Niye? İstiyorum ki benim Vanlı hanım kardeşlerim insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. Düğmeye bassın bütün dairesi ısınsın. Bu PKK'lıların size böyle bir desteği oldu mu? Van'ın belediye başkanı su getirmedi. Buralarda bu hizmetler durmayacak. Devam edecek. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber