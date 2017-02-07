Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Evet' demek için yola çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda katılımcılara hitap ediyor.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin süreceğini ifade eden Erdoğan, "Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor." dedi.

Erdoğan, "Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor." diye konuştu.

'Evet' demek için yola çıktık

Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında olmak için, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek için yola çıktık. Kandil'dekilerle omuz omuza verenler, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenlere karşı bu adım atılmıştır. Ben onun için bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak telakki ediyorum, kabul ediyorum ve inanıyorum ki benim milletim 'evet' demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır."

"İşsizlikte oranı gümbür gümbür aşağıya çekmemiz lazım"

İşsizlik oranlarının düşürülmesinin önemine işaret eden Erdoğan, "İşsizlikte oranı bir defa şöyle gümbür gümbür aşağıya çekmemiz lazım. O zaman, o derecelendirme kuruluşları falan filan var ya... Ne gerekçeler yazmışlar, ne gerekçeler. Sana ne be. Türkiye'de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya." dedi.