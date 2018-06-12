Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir mitinginde halka hitap etti.

Konuşmasına, "Yunus Emre'nin, Nasreddin Hoca'nın şehri, nice gönül sultanının şehri, Osmanlı'nın kurucu şehri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, demokrasinin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri, eğitimin, kültürün, sporun, gençlerin şehri Eskişehir... Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir." diyerek başlayan Erdoğan, Yunus Emre'nin izinden giderek, gönüller yapmaya geldiklerini ifade etti.

“Teröristlere karşı tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz”

Erdoğan, Eskişehir'in demokrasinin, kalkınmanın, refahın, büyümenin, huzurun ve geleceğe güvenle bakmanın kıymetini çok iyi bildiğini söyledi.

AK Parti'nin son 16 yıldır bu ülkeye sadece eser kazandırdığını ve hizmet verdiğini belirten Erdoğan, "Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir. Milletimize karşı ne kadar hizmet aşkıyla doluysak, teröristlere karşı da o derece tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Harbi'nin beş büyük savaşından üçünün geçtiği Eskişehir'in, bu konuda kendilerini en iyi anlayacak yer olduğunu vurguladı.

Bu şehrin demokrasiden de kalkınmadan da geri adım atılmasına izin vermeyeceğine inandığına dikkati çeken Erdoğan, "Eskişehir, bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" dedi.

Erdoğan, alandakilerden güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsına, Meclis'te AK Parti'ye destek sözü istedi.

"Ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor"

Kendilerinin, diğer adaylardan ve partilerden farklı olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, size yaptıklarımızı anlatıyoruz, milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız en büyük referansımızdır. Bununla kalmıyor hala yapmakta olduklarımızı, devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böylece hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz.

Türkiye'yi nasıl daha fazla büyüteceğimizi, geliştireceğimizi, hedeflerine ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim; ötekiler bol bol 'geyik muhabbeti' yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek söz... Biz de arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz."

“Eski stadyumun yerine millet bahçesi yapılacak”

Recep Tayyip Erdoğan, kendilerinin asıl gündemlerinin yaptıkları ve yapacakları hizmetler olduğunun altını çizdi.

Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, eğitimde 2 bin 734 yeni derslik inşa ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 495 yatak kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdıklarını, birkaç yıla kadar da 4 bin 500 kişilik dört yurt binası daha yapacaklarını söyledi.

Eskişehir'e üçüncü devlet üniversitesini kazandıracaklarını açıklayan Erdoğan, şehre 33 bin seyirci kapasiteli stadyum yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski stadın yerine millet bahçesi yapacaklarını ifade ederek, barkovizyondan söz konusu projeye yönelik hazırlanan videoyu izlettirdi.

"Martta Büyükşehir'i de alacağız inanıyorum"

"Biz aldatan olmadık, biz icraatçıyız." diyen Erdoğan, "Ama tek isteğim var, belediyelerde hepsini topladınız. Büyükşehir'i alamadık, inanıyorum martta inşallah tamam. Martta Büyükşehir'i de alacağız inanıyorum, çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir'de belli ama bizim ne yaptığımız da belli." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e hızlı treni getirdiklerini, bölünmüş yollar yaptıklarını, sağlıkta 5'i hastane olmak üzere toplamda 21 tesis inşa ettiklerini kaydetti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin bin 81 yataklı dev bir eser olduğunu ifade eden Erdoğan, bunun yanında 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımına da süratle sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, bu iki hastanenin toplam yatırım bedelinin 1,2 katrilyon lira olduğunu, Eskişehir'e yapacakları ihale, proje ve arsa aşamasında toplam 11 sağlık tesisinin bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "TOKİ kanalıyla 9 bin 827 konut projesini hayata geçirdik. Eskişehir'de 2002 yılına kadar 90 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 16 senede 221 kilometre daha ilave ettik. Yapımı devam eden Eskişehir - Alpu - Mihalıççık yolunu Eskişehir - Sarıcakaya yolunu en kısa zamanda tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2009 yılında hizmete sunulan Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına 2013'te Konya'yı, 2014'te İstanbul'un dahil edildiğini hatırlatarak, İstanbul ile Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'nin de yüksek hızlı tren ağında olduğunu belirtti.

Son 16 yılda Eskişehir'in, Anadolu'nun tam ortasında hızlı trenlerin kavşağında, Demir İpekyolu üzerinde bir raylı sistem merkezi haline geldiğini aktaran Erdoğan, Ankara-İstanbul arasındaki mevcut yüksek hızlı tren hattını kısaltmak amacıyla güzergah üzerindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifadesini kullandı.

Eskişehir'in yapımı devam eden projelerle, bu yıl Konya üzerinden Karaman'a, önümüzdeki yıl Bilecik üzerinden Bursa'ya, Ankara üzerinden Kırıkkale'ye, Yozgat'a ve Sivas'a hızlı trenle bağlanacağını vurgulayan Erdoğan, bir başka hızlı tren hattıyla Eskişehir'in Antalya'ya ve yol üzerindeki şehirlere bağlanacağını söyledi.

“26 sulama tesisiyle 106 bin dekar tarım arazisi sulamaya açıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut Eskişehir-Kütahya-Balıkesir tren hattını, elektrikli, sinyalli yapacaklarını açıklayarak, bu projenin yıl sonunda tamamlanacağını bildirdi.

Eskişehir'e 9 baraj, 8 gölet yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, inşa edilen 26 sulama tesisiyle 106 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını söyledi.

"Teşvikten, 458 bin işveren ve sigortalı faydalandı"

Eskişehir'in beklediği Gökpınar Barajı'nın yapımına devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gökpınar Barajı'yla, Eskişehir'in mümbit topraklarından takriben 80 bin dekar arazi suyla buluşacak. Sarıcakaya Laçin Barajı'yla, Eskişehir Merkez Gündüzler Barajı'nın da inşaatları sürüyor. Eskişehirli çiftçilerimize son 16 yılda, sözümüzü tuttuk, toplam 1 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Bugüne kadar Eskişehir'de 104 bin vatandaşımızı, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Verdiğimiz 1,2 milyar liralık teşviklerden bugüne kadar 458 bin işveren ve sigortalımız faydalandı. Eskişehir'de bir teknokent ve 16 araştırma geliştirme merkezi kurduk."

Erdoğan, 2011'de Odunpazarı Meydanı'nda Eskişehir'i 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edileceğinin sözünün verildiğini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk mu, tuttuk. Dede Korkut Parkı'ndan Bilim Kültür Sanat Merkezi'ne ve Esminyatürk'e nice hizmetlerle Eskişehir'i donattık mı, donattık." dedi.

"Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz." diye söz vererek, üniversiteleriyle, ilköğretimden liseye kadar her kademe ki kurumlarıyla Türkiye'nin en iyi eğitim-öğretim alt yapılarından birine sahip olan Eskişehir'e böyle bir unvanın yakışacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'i "2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti" ilan ediyoruz.https://t.co/09VtXoCET4 pic.twitter.com/0Fic2I3t7a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Haziran 2018

Türk dünyasının her köşesinden Eskişehir'e gelecek, buradan Türk dünyasına gidecek öğrencilerin, coğrafyanın geleceğini inşa edecek kadroları oluşturacağını vurgulayan Erdoğan, bunun için çalışmaların hemen başlayacağını bildirdi.

Türk Dünyası Vakfının 2013 projesindeki birikimi ve tecrübesiyle bu işin de altından kalkacağını vurgulayan Erdoğan, şimdiden Eskişehir'in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti unvanının hayırlı olmasını diledi.

Eskişehirli Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla bugünlere gelindiğini belirten Erdoğan, aynı şekilde yollarına devam edeceklerini ifade etti.

"Siyaset, icraat işidir"

AK Parti'nin icraatlarının gençlere anlatılmasını isteyen Erdoğan, "Bu iş havada, tavada olmaz, icraatla olur." dedi.

Siyasetin iddia ve icraat işi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun bizde ikisi de var. İddiamız Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatımız, geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi iki kat daha büyüttüğümüzde Allah'ın izniyle ülkemizi, dünyadaki ilk 10 ülke arasına sokma hedefine ulaşıyoruz."

“Adam 'büyüme' tanımını anlamamış”

Büyüme rakamları hakkında da bilgi veren Erdoğan, şunları aktardı:

"Türkiye, Hindistan'dan sonra dünyada ikinci, 7,4... Gençlere bunu anlatın bunu. Bay Kemal, Bay Muharrem anlamaz. Ne diyor esnaf sanatkara, 'Bu 7,4'ten sizin cebinize bir şey girdi mi?' Adam 'büyüme' tanımını anlamamış. Bu kadar burslar veriyoruz, bu kadar yatırımlar yapıyoruz. Bunları neyle yapıyoruz?

Yüksek hızlı tren hatları neyle yapılıyor? Bay Kemal, büyümeyen bir ülke bunları yapabilir mi? Bu sağlık yatırımlarını yapabilir mi? Bu eğitim, derslikler yapılabilir mi, Bay Kemal?

Çiftçilere yüzde 50 destek veriyoruz Bay Kemal. Tarımda verdiğimiz destekler verilebilir mi Bay Kemal? Bay Muharrem anlamazsınız. Siz bu ülkede çırak bile olmadınız. Bakkal dükkanını çırağa teslim eder misin? İşte şimdi bunlar ortada. Hanımlar, ben yerli marka otomobil diyorum. 'Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor.

Bay Muharrem, sana bir şey söyleyeyim; dünyada şu an bir numara Tesla... Elon, beni gelip ziyaret ediyor. Ne diye ziyaret ediyor, gerekirse ortaklaşa da böyle bir yatırıma girebilir miyiz? Adam işini biliyor. Bu işlerin kiminle yapılacağını da biliyor. Bay Muharrem, herhalde seni gelip ziyaret edecek hali yok."

“Bilmez, anlamazlar”

"Beş babayiğidi bulduk" diyen Erdoğan, bunların sektörün ileri gelenleri olduğunu, en kısa zamanda, 2020-2021'de otomobilin yerli-milli üretileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin dizel ya da benzinli değil elektrikli olacağını vurgulayarak, "Şarj edilen aküler var, eski akü sistemi değil. Bu akü sistemiyle de çalışacaklar. Bilmez, anlamazlar." dedi.

Yeni havalimanımız açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Yılda 90 milyon kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının açılışını 29 Ekim’de yapacağız.

"Asıl kek işte bunlara denir"

Ülkemizdeki sağlık hizmetlerini dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değil. Sağlığın her alanında ülkemizi küresel marka haline getirme gayreti içerisindeyiz.

Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter.

"Terörist başını ziyaret eden birinden ne bekleyebilirsiniz?"

Şimdi ben burada Bay Muharrem’e bir takım sorular soruyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda acaba ne düşünüyor? 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişi Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin karşısına çıkıyor. Muharrem İnce de ziyaretine gidiyor. Terörist başını Edirne cezaevinde ziyaret eden birinden ne bekleyebilirsiniz?

Metin Temel Paşa’ya o apoletleri millet taktı, bu apoletleri sökme yetkisini millet sana vermez.

"Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li"

(İnce) Diyarbakır'da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li.

"Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlasın"

-CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce'ye yapıyorum. 'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım' diyebiliyor musun? Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlasın. Bu seçimlerden sonra İnce'nin yeri de Genel Başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır.

Kaynak: TRT Haber