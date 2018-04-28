Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan'ı Soroslar getirmedi, milletim getirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İzmir'le aramızdaki perdeleri kaldıracağız"

Bizim bugüne kadar İzmir'e kendimiz tam olarak anlatamadığımıza inanıyorum. Kalpten kalbe giden yolları artık açık etmenin zamanı geldi. İnşallah bu defa İzmir'le aramızdaki perdeleri kaldıracağız. İnşallah İzmir 24 Haziran'da şahlanışın sembol şehri olarak da tarihe geçecektir. Ey İzmir 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeye hazır mıyız?

"Türkiye’yi 15 yılda 3 buçuk kat büyüttük"

Korku ve tahrik siyaseti ile İzmir'in üstüne karabasan gibi çökenler bu şehre ne vermiştir. AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Özgürlüklerin sadece belli bir grubun değil, hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi kesimden olursa olsun herkesin hakkı olduğunu savunmak, bununla mücadele etmek suç mudur? Eğer bunlar suçsa evet bizim suçumuz büyük. Hem de çok büyük. Çünkü Türkiye’yi 15 yılda 3 buçuk kat büyüttük. Türkiye’de darbelerin, cuntaların tepesine bindik. Türkiye’yi güven içinde yaşanılır hale getirdik.

Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik kavramının altında gizlemeye çalışıyorlar.

"Afrin’de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4305’e ulaştı"

Bugün buraya gelirken rakamları aldım. Afrin’de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4305’e ulaştı. Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 372. Bitmedi, yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 281… Bay Kemal bırakalım mı? Devam edeceğiz. Milletimiz bu görevi bize verdi. Her seçimde İzmir’e gelip laiklik naraları atanların Meclis kürsülerini FETÖ’ye kiraladıklarını unutmadık değil mi?

Ey İzmir! 24 Haziran’da bu tembellere, bu istismarcılara derslerini veriyor muyuz? 24 Haziran’da tercihimizi hizmetten, projeden icraattan yana kullanıyor muyuz?

"Tüm televizyon kayıtlarında varsın"

Daha önceleri 'Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım' diyen kişi, bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi operasyonu bizzat ben yönettim. Sayın Başbakan'la devamlı irtibat halinde olduk ve istişare ederek o geceyi yönettik. https://t.co/1qHNOFaNHC pic.twitter.com/XaXrVgqhIP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Nisan 2018

"Afrin'e gitmeyin dedi, nasıl gitmeyelim?"

CHP artık bugün yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. Sadece bununla kalmayan CHP, aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize ve milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır. ‘Afrin'e gitmeyin’ dedi, nasıl gitmeyelim? Sürekli taciz ateşi var, zulüm var. Ona kalsa Gabar'a, Cudi'ye gitmeyin, bırakın der. Bay Kemal karışma, biz bu topraklarda en ufak bir parselasyona izin vermedik vermeyeceğiz.

"İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz bu kadar hızlı olmaz"

Birisi 'Oradan sar bana 15 mebus' diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz bu kadar hızlı servis olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birisi 'Oradan sar bana 15 mebus' diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor. Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. https://t.co/1qHNOFaNHC pic.twitter.com/QETNGeoPAP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Nisan 2018

“Ve tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır”

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. Bakıyorum Meclis'te sıralarda otururken bu adamlar ağlıyor. Çünkü sen onları kendi evlerinden gönderdin. Böyle bir demokrasi olur mu? Bu, milli iradeye bir saygısızlıktır. Sen genel başkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Bu budur. Ve tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır, bir de şimdi Bay Kemal'le yazmıştır.

"Erdoğan'ı Soroslar getirmedi, milletim getirdi"

Bunlar siyaseti millete hizmet için değil, göbeklerinden bağlı mahfiller için yapıyorlar. Sanıyorlar ki Erdoğan olmasa bunları millet seçecek. Erdoğan'ı Soroslar getirmedi, milletim getirdi, milletim alır. O zaman da baş göz üstüne deriz.

İbrahim Tatlıses'le Yaylalar'ı söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar, sporcular ve gazetecilerle Mehmetçiği ziyaretini eleştiren Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. İbrahim Tatlıses üstadımız da bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracaat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstat yaylaları söylüyor. Burada da söyler misin?” ifadelerini kullandı ve Tatlıses’le ‘Yaylalar’ı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir mitinginde İbrahim Tatlıses’i sahneye davet etti. Ünlü sanatçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine "Yaylalar" türküsünü seslendirdi.https://t.co/1qHNOFaNHC pic.twitter.com/z1wQDhkb64 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber