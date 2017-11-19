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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, şehit Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında şehit olan Eren Bülbül’ün ailesini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, şehit Eren Bülbülün ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül’ün ailesini ziyaret etti.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'ne katılan, ardından Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Belediyesini ziyaret eden Erdoğan, helikopterle Trabzon'a hareket etti.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Trabzon Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra karayoluyla Eren Bülbül'ün ailesinin yaşadığı Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi'ne bağlı Hacı Osmanoğlu Sokak'a geldi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerini evlerinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

AA

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