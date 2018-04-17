Cumhurbaşkanı Erdoğan: Er veya geç Pensilvanya'daki teröristi de alacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Grup Toplantısının ardından "Polis Haftası" dolayısıyla polislerle bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, tüm şehitlerle birlikte hayatlarını ülkenin ve milletin bekası uğrunda feda eden polislere Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat ve afiyet diledi.

"Emniyet Teşkilatımızı iç ve dış saldırılardan kurtardık"

Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yönelik kötü niyet besleyenlerin ilk hedeflerinden birinin Emniyet Teşkilatı olmasının boşuna olmadığını belirten Erdoğan, "Günümüz emperyalistlerinin proje örgütleri olan FETÖ, içeriden çürüterek PKK da dışarıdan hücum ederek emniyet teşkilatımızı devre dışı bırakmak için çok uğraştılar. Hamdolsun milletimizle birlikte el ele, kol kola vererek ülkemizin diğer kurumlarıyla birlikte Emniyet Teşkilatımızı da bugüne kadar iç ve dış saldırılardan kurtardık. Bununla birlikte her yerde olduğu gibi Emniyet Teşkilatımız içinde de halen kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensupları bulunuyor olması muhtemeldir." diye konuştu.

"Yanlışa düşenler olursa kendilerini hesap verirken bulacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) her türlü yalan, takiye ve şahsiyetsizliği meşru gören yapısı nedeniyle bu örgütün mensuplarını tespit etmek ve ayıklamakta zorlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendilerini gizleyen FETÖ'cülerin, buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Bu amaçla eskiden beri hep yaptıkları gibi iftiralarla saptırmalarla sahte belgelerle masum insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Belki anlık neticeler alıyor gibi görünebilirler ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor ve bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Buradan farklı hesaplarla da olsa FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları veya zemin hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum; teröristle birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan bir farkı yoktur.

Yüreğinde zerre kadar Allah korkusu, adalet duygusu, hak ve hukuk hassasiyetleri, ülke ve millet sevgisi olan hiç kimsenin böyle bir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. Buna rağmen yanlışa düşenler olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlışa düşenler olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelerin önünde hesap verirken bulacaklar.https://t.co/F2DOlWHe96 pic.twitter.com/gAehREKuq5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

"Afrin'de 4205 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Milletimiz şundan emin olsun ki 7 gün 24 saat terör örgütlerinin ensesindeyiz. FETÖ'nün yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm kritik elemanlarını birer birer hak ettikleri akıbete düçar ediyoruz. Aynı şekilde PKK'ya hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında nefes aldırmıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yalnızca Zeytin Dalı Harekatı'na başlanılan 20 Ocak'tan bu yana yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır. Kuzey Irak'ta 341, yurt içindeyse 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4205'e ulaşmıştır. Kuzey Irak'ta 341, yurt içinde ise 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir.https://t.co/F2DOlWHe96 pic.twitter.com/qAr7UapHUl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

"Er veya geç onu da alacağız"

“FETÖ'cülerin durumu zaten perişan” diyen Erdoğan, “Cezaevlerinde olanlar adalete hesap veriyor. Bunun dışında gerek ülke içinde bulunanların gerekse ülke dışına kaçmış olanların yürekleri sürekli ağızlarında. Ne zaman devletin yakalarına yapışıp hesap soracağını bilememenin tedirginliği içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de akıbeti bugüne kadar yurt dışında yakalayıp ülkemize getirdiğimiz 80'in üzerindeki FETÖ'cünün durumundan farklı olmayacaktır. En son Kosova'da 6, Gabon'da 3 olmak üzere toplamda 80'i yakaladık. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son Kosova'da 6, Gabon'da 3 tane olmak üzere toplamda yakalanan FETÖ'cü sayısını 80'e tamamladık. Prensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır.https://t.co/F2DOlWHe96 pic.twitter.com/IPI06NV3mC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

"Mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yardımlarına da değindi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), ülke koordinatörleri ve onların genellikle yerel personel olan yardımcılarıyla bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, TİKA'nın Türkiye'nin kalkınma yardımlarında marka kuruluşu olduğunun altını çizdi.

"Türkiye 2016 yılında insani yardımlarda dünyada ikinci sırada yer aldı"

TİKA'nın 5 kıtada 58 ülkeye yayılan ofisleriyle Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırdığını belirten Erdoğan, "Ecdadımızın Topkapı Sarayı'nın kapısına 'Tüm mazlumların sığınağı' diye yazdırdığı bir ülkeye yakışan, nerede bir mazlum, nerede bir mağdur nerede bir garip varsa imkanlar nisbetinde onun yanında yer almaktır ve biz de bunu yapıyoruz. Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolarlık kalkınma ve insani yardımla dünyada ikinci sırada yer almıştır. 2017 yılında bu rakamı 7,2 milyar doları insani yardım olmak üzere 8,1 milyar dolara çıkardık. İnşallah bu rakamla insani yardımlarda ilk sıraya çıkacağız" dedi.

"Tüm dünya bizim nazarımızda sınıfta kalmıştır"

Erdoğan, "Biz Batılı ülkeler gibi kalkınma kredilerini yeni bir sömürge yöntemi haline getirmek yerine insanların günlük hayatlarına dokunan kalkınma yardımlarına ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Esasen insani yardımlarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya bizim nazarımızda sınıfta kalmıştır. Suriye'yi yıkmak için atılan bombaların parasıyla bu ülkenin yeni baştan inşası mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendi bildiği yolda yürüyecek"

Afrika'dan elde edilen kazancın yarısının bu kıtaya harcanması halinde aç, açıkta hiç kimsenin kalmayacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin kendi bildiği yolda yürümeyi sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, "Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için her şey gibi yardım kavramının da içini boşaltabilir ama biz bunu asla yapmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin TİKA, AFAD, Türk Kızılayı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumların ve artık bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetine sahip sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğini belirtti.

"AB üyesisin, hani nerede müktesebat?"

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Dünya Romanlar Günü etkinliğine de değinen Erdoğan, çok renkli, neşeli ve güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

Doğup büyüdüğü Kasımpaşa'nın Romanların yoğun yaşadığı bir bölge olduğunu dile getiren Erdoğan, kendisinin de onlarla iç içe yaşadığını anlattı.

Erdoğan, "Çocukluğum, gençliğim hep bu kardeşlerimizle birlikte geçmiştir. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, renklerine, dillerine, kültürlerine göre tasnif edenlerden olmadık. Zira biz, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik." diye konuştu.

Fransa'nın AB müktesebatının da tersine Romanları ülkesinden çıkardığını ifade eden Erdoğan, "AB üyesisin, hani nerede müktesebat?" diye sordu.

Erdoğan, "AB bunun hesabını sordu mu? Hayır. Niye? Bunların nazarında insanların tefrik edilmesi, insanların ayrıma tabi tutulması onlar için haktır ama biz böyle bakmadık, böyle bakmıyoruz. Rabbimizin yarattığı insan olarak gördüğümüz herkese kalbimizi açtık, açmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük kongremiz için hazır hale geliyoruz"

Geçen hafta Kayaş-Sincan arasında hizmet verecek Başkentray'ın açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, hafta sonu da partisinin ilçe kongrelerine katıldığını belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir ve İstanbul kongrelerimizle il kongreleri maratonumuzu inşallah tamamlıyor, büyük kongremiz için hazır hale geliyoruz. Kongrelerimizde görev alan arkadaşlarıma başarıları diliyorum. Bu yakaladığımız heyecanı, kongrelerle elde ettiğimiz bu coşkuyu bundan sonra aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Burada asla taviz veremeyiz, fire veremeyiz. Rehavet bundan sonra hiç mi hiç olmamalı."

"Yatırımcıları ve girişimcileri ülkemize davet ettik"

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistem toplantısı olan Global Girişimcilik Kongresi'nde iş dünyası ile bir araya geldiğini de anlatan Erdoğan, 100'ü aşkın ülkeden temsilcilerin bu etkinlikte yer aldığını aktardı.

Erdoğan, "Buraya katılan misafirlerimize Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini anlattık. Geleceğe ilişkin hedeflerimizi kendileriyle paylaştık. CHP'den birisi çıkıyor; 'Aman Türkiye'ye gelmeyin'. Tam aksine, onlar gelmeyin dedikçe yurtdışından küresel girişimciler Türkiye'de buluşmanın adımlarını atıyorlar. Türkiye'ye güvenerek yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadığını hatırlatarak tüm yatırımcıları ve girişimcileri ülkemize davet ettik." dedi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nin açılış oturumunda 100'ü aşkın ülkeden gelen 250 Müslüman dini azınlık temsilcisi, alim ve akademisyene hitap etme imkanı bulduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ümmetinin sıkıntılarının konuşulduğu, tartışıldığı, birikimlerin paylaşıldığı, çözüm yollarının arandığı bu toplantının 'Müminler ancak kardeştirler" emrinin hayata geçmesine vesile olmasını da diledi.

"Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde yürürlüğe girecek"

Dün 16 Nisan halk oylamasının yıldönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halkoylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Anayasa değişikliği, 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir.

AK Parti ve MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine sadık kaldık. 7 Ağustos süreci AK Parti ile MHP'yi gördüğünüz gibi cumhurun ittifakına taşıdı. Bu ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine de taşıyoruz.

Malatya'ya üniversite müjdesi

Rahmetli Özal'n adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut üniversitenin bir defa öğrenci sayısı fazla onu ikiye böleceğiz. Kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin öğrencisi olacak. YÖK bu konuda gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya #TurgutÖzal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik.https://t.co/F2DOlWHe96 pic.twitter.com/YNIDUzEioM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

"Siz teröristlerin giydiği parkayı, biz Mehmetçiğin giydiklerini giyeriz"

Millet kendisini rezil rüsva etmiş olacak ki kalktı Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştum. Bunun üzerine CHP'nin başındaki bu zat, 'parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum' demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten siz teröristlerin giydiği parkayı ve postalı giyersiniz. Biz Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz aramızdaki fark bu.

"CHP'nin akıbetini kestiremiyoruz"

Muhalefetin en az iktidar kadar güçlü olması gerekir, rekabet siyasette de berekettir. 2019'dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında varlığını sürdürecek ama CHP'nin akıbetini kestiremiyouz.

"Yakında Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız"

Yakında Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ne yaptıysak Kandil'de de onu yapacağız.

-İdlib'den Tel Rıfat'a kadar Suriye sınırımızın tamamını güvenli hale getimeliyiz. Karşımızda kimin olduğuna değil bizim ihtiyacımızın ve hedefimizin ne olduğuna bakacağız. Y

-ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye yapılan operasyon bölgemizdeki krizin tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıdığını ortaya çıkarmıştır.

-Rejimin Doğu Guta'daki saldırıları ve ardındna kimyasal silah saldırısı göstermiştir ki Suriye'de kırmızı çizgi yoktur, konjonktürel çıkarlar vardır.

Ayrıntılar geliyor...