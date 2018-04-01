Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun anası da babası da faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7,4'lük büyüme oranı ile G20 ülkeleri arasında da bir numara olduğunu hatırlatarak, "G-20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye, 7,4. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. 'Ekonomi şöyle, ekonomi böyle', filan falan. 'Dikkatli olmamız lazım.' Yahu dikkatli her zaman olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın” dedi.

“Enflasyonun anası da babası da faizdir”

“Dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın” diyen Erdoğan, “Sen kalkar da faizli bir ekonomiyle ülkeyi yönetmeye devam edersen, işte o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir” ifadelerini kullandı.

“Bu işi çözmemiz lazım ve çözeceğiz”

Erdoğan, “Faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi çözmemiz lazım ve çözeceğiz, er geç çözeceğiz. Çünkü bizim aldığımız bu noktadaki eğitim budur. Biz Corç'un ağzına bakarak hareket edemeyiz, Hans'ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Eğer onların ağzıyla hareket etseydik, 15 yıl önceki Türkiye ne ise bugün de o olurdu. Biz onların ağzına bakmadık” dedi.

Kaynak: AA