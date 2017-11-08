Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Space X şirketinin kurucusu Musk'ı kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da gerçekleşecek.
SpaceX, merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Space X şirketinin kurucusu Musk'ı kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da gerçekleşecek.
SpaceX, merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir.