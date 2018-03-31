Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki hazinelerin kıymetini bilmiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Duygusalım, heyecanlıyım. Kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisidir.

45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel, konferans ve müzik dinletilerinin şehrimizin kültür hayatına canlılık katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"Elimizdeki hazinelerin kıymetini bilmiyoruz"

Bizim geleneğimizde sanatkar Allah'ın güzelliğini gören ve bu güzelliği elindeki işe işleyendir. Topkapı'da eserlerin benzerini dünyanın hiçbir müzesinde bulamazsınız. Ancak burada elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz.

"Ecdadın mirasının kıymeti ne yazık ki bilinemedi"

Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Bizans'tan çok Bizanscı, Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir. Dönemin CHP'si ülkemizin kültür hazinelerini kendi ifadeleriyle bir gerilik numunuesi olarak kabul etmiştir.

"Gezi'de yaptıklarını Zeytin Dalı için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar"

Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan, bunların diktasına boyun eğmeyen sanatçılarımıza yönelik en şiddetli saldırılar bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçılarımızın bu çevrelerce nasıl hedef gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, sokak terörüne prim vermedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

"İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, bak yıktık"

Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz.