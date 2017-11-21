Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elektrik Yatırımları Toplu Açılış Töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar 1191 adet toplam 2132 megawattlık elektrik üretim tesisini daha devreye alacağız. Böylece sadece 2017 yılı için 8222 megawatt'Lık tesisi ülkemize kazandırmış olacağız. Böylece yeni bir rekora daha imza atmış oluyoruz

- Ülkelerin büyüme oranlarıyla enerji tüketimleri arasında doğrudan bir ilişki vardı. Refah düzeyi o kadar yüksektir. Türkiye yılda ortalama %5,7 oranında büyüme kaydetti. 2016'da 278,3 kilovatsaate ulaştı. Sadece enerjide tüketim miktarımız 2 kattan fazla yükseldi.

- Bütün dünyada elektrik üretiminde kömür kullanımı yaygınlaşıyor. Enerji hamlelerimizi baltamaya çalışıyorlar ama bu kervan böyle gidecek. Bunların bu ülkede bir dikili taşları yok. Biz bu ülkede karanlık bir köy görmek istemiyoruz. Kendi kömür rezervlerimizi kullanmak durumundayız. Bunu başaracağız.