Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'ta işimiz bitti, bitiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, kompleksin, Türkiye'ye, İstanbul'a ve buradan hizmet alacak ilçelere hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin her birinin kalplerde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, şehadetleri çok yakından tanıdığım insanlar olmaları hasebiyle beni ve ailemi ayrıca etkilemiş ve üzmüştür."

"15 Temmuz çok önemli dersler vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskilerin "Bir musibet bin nasihatten evladır." dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir."

'Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz'

Türkiye'nin El Bab'ta ne işi olduğunu, orada kayıpların niçin verildiğini soranların, hala meselenin ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Erdoğan, "Bu gafillere bir kez daha hatırlatıyorum. Kilis'te, Gaziantep'te 56 kardeşim şehit olduğu zaman siz demiyor muydunuz 'Nerede devlet, nerede hükümet?' Bunu siz demediniz mi? Kilis'te olduğu zaman 'Devlet nerede?' demediniz mi? Hatta bazıları utanmadan, sıkılmadan Gaziantep'e gidip, 'Bunlar bizim partimizin üyeleridir' diyecek kadar da ileri gittiler. Halbuki hiç onlarla alakası da yok. Zira daha sonra kendim gittim, hastaneleri ziyaret ettim, aileleriyle görüştüm, baktım ki alakası yok." ifadesini kullandı.

'Kim ne derse desin, artık Cerablus'a gireceğiz'

Erdoğan, daha sonra "Artık durmak yok. Kim ne derse desin, artık Cerablus'a gireceğiz" dediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hazırlıklarımız vardı. Önce Cerablus'a, ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamak mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakası yoktur. Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik, bu kadar açık konuşuyorum ve beraber yürüttüğümüz bu mücadelede hatırlayın hep ne dedim, 'Terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım.' Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, İranlılara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuşanlar ne konuşuyor? Bunlar demek bizim konuştuklarımızı hiç duymuyorlar... Biz ne diyoruz dinle, bak diyoruz ki 'Biz terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de.' Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle biline."

'El Bab'a asıl sahipleri gelip yerleşecek'

Erdoğan, "Biz Suriye'de, oradaki kardeşlerimizle birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin mücadelesini verdik, veriyoruz. Şimdi El Bab'tayız ve El Bab, dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada işimiz bitti, bitiyor. Oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Yarın dedim ya Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa, zulmün olduğu yerde biz varız." dedi.