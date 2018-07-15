Ebru Özkan Türkiye'de

Türk vatandaşı Ebru Özkan Kudüs'e gitti, 11 Haziran'da İsrail'den çıkarken hukuksuzca gözaltına alındı. 1 ay sonra serbest bırakılan Özkan İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ebru Özkan'ı aradığını açıkladı.

"İsrail’in mesnetsiz bir şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum."

İsrail’in mesnetsiz bir şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum. pic.twitter.com/jwh75hvWko — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 15 Temmuz 2018

Tahliyesine karar verildi

Özkan Hamas'a yardım etmenin de aralarında olduğu 4 farklı suçlamayla hakim karşısına çıkarıldı. 1 ay sonra hakkında şartlı tahliye kararı verildi.

Savcılığın 10 Temmuz'da Türkiye saatiyle saat 17.00’ye kadar itiraz etmemesi durumunda karar yürürlüğe girecekti.

Savcılık itiraz etti

Özkan dava bitene kadar haftada iki gün karakola gidip imza vermek şartıyla serbest bırakılacaktı.

Şartlı olarak tahliye edilmesi beklenirken, İsrail Savcılığı son anda itiraz etti. Bunun üzerine, mahkeme de tahliyeyeyle ilgili kararın açıklanmasını erteledi.

İsrail'de gözaltına alınıp HaSharon Cezaevi’nde tutulan Türk vatandaşı Ebru Özkan, tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye edildi.https://t.co/3XrD8GNbdE pic.twitter.com/2ge5bHUQx5 — TRT HABER (@trthaber) 11 Temmuz 2018

Serbest bırakıldı

Özkan 12 Temmuz'da bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İsrail mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Özkan bugün Türkiye'ye dönecek.

4 asılsız suçlama

İsrail savcılığının hazırladığı iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve ülkenin düzenini bozmak" gibi 4 ayrı suçlama yöneltilmişti. Özkan bütün suçlamaları reddetti.

Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonrasında İstanbul'a dönüşü öncesinde havalimanında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber